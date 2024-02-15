Песков допустил, что СВО может идти дольше планируемого
По словам пресс-секретаря президента, все задачи спецоперации будут выполнены
15 февраля 2024, 11:30, ИА Амител
Вовлечение Запада в конфликт на Украине способно привести к тому, что специальная военная операция может затянуться. Об этом изданию RT рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, СВО начиналась против Украины, но со временем она приняла форму "войны против коллективного Запада": "Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в этот конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить ход вещей это не может".
Тем не менее, как утверждает Песков, СВО будет продолжаться до того момента, пока все поставленные задачи не будут выполнены.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону объяснил, почему цели СВО пока не достигнуты.
11:39:15 15-02-2024
А можно с планом ознакомиться?
11:52:58 15-02-2024
Александр (11:39:15 15-02-2024) А можно с планом ознакомиться?... Вы ведете себя как экстремист!
12:16:46 15-02-2024
Александр (11:39:15 15-02-2024) А можно с планом ознакомиться?... ПЛан прост: как можно дольше править.
12:20:17 15-02-2024
Александр (11:39:15 15-02-2024) А можно с планом ознакомиться?... "Океания воюет с Остазией..."
13:50:02 15-02-2024
Александр (11:39:15 15-02-2024) А можно с планом ознакомиться?... Имейте терпение, у нас же серьезный разговор, правда? Ну так вот, примерно в 874 году в составе посольства князь Рюрик побывал в Норвегии. Здесь состоялось его знакомство с норвежской принцессой Ефандой. Свадьбу сыграли в Ладоге. Супруга родила Рюрику сына Игоря. Правой рукой и советником князя стал брат Ефанды Одда, который известен нам как Олег, в народе получивший прозвище Вещий
12:05:12 16-02-2024
Александр (11:39:15 15-02-2024) А можно с планом ознакомиться?... план секретный, и возможно он постоянно корректируется в связи с текущими реалиями!
11:55:31 15-02-2024
Какая отвратительная .....
12:00:04 15-02-2024
Я горжусь своей страной! Полностью поддерживаю политику нашей страны, нашего Президента!!! Нацизм должен быть искоренен.
12:10:48 15-02-2024
Эскалация усиливается. Мирное соглашение отодвигается. Вы почитайте последние речи англосаксов: "Путин сильно пожалеет что покусился на наше лидерство!", "Чрезвычайно растет угроза нашей [американской] национальной безопасности". Англосаксы подстраивали и порабощали прямо или косвенно, военно или экономичеки, весь остальной мир, а тут уперлись в упрямого. Иными словами, риск ядерной войны растет, и чем дальше жить в глуши - тем безопаснее. Трагические времена.
12:18:50 15-02-2024
Некоторые политологи уже прямо заявляют, что человечество вступило в новый столетний цикл мировых воин 1812 - 1914 -2014. Всё осложняется беспрецедентным в истории мировым кризисом капитализма, когда Китай сделал любые производства в любых других странах мира заведомо нерентабельными и убыточными. И войны, по мнению политологов, продлятся ещё 20 - 25 лет. Поэтому готовимся!
12:21:37 15-02-2024
тупая такая морда. Жена его без финансовых вливаний была бы обычной носатой бабой...
12:58:10 15-02-2024
Гость (12:21:37 15-02-2024) тупая такая морда. Жена его без финансовых вливаний была бы ... неудачник, в зеркало смотришься? а Навка, до знакомства с Песковым, уже была олимпийской чемпионкой и многократно чемпионкой мира и Европы и при любом раскладе не могла быть обычной бабой, пусть даже и носатой.
12:21:43 15-02-2024
Мы тут на северо-западе каждый божий день слышим эхо грядущей войны - то канонаду на полигонах, то рёв истребителей над головой.
12:35:39 15-02-2024
Песков допустил, что СВО может идти дольше планируемого --- уже 2 года назад все поняли
12:36:01 15-02-2024
Песков допустил, что СВО может идти дольше планируемого --- перед выборами неудачное заявление
12:39:44 15-02-2024
но со временем она приняла форму "войны против коллективного Запада" --- а что она такую форму примет, не знали. Как про это можно было догадаться
12:40:18 15-02-2024
может идти дольше планируемого ---- до следующих выборов?
12:53:28 15-02-2024
Кому война , а кому мать родна.Жалко простых людей,женщин,деток,бойцов.Можноже как то договориться.
12:03:02 16-02-2024
Людей в стране еще много, долго еще можно воевать....