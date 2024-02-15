Песков допустил, что СВО может идти дольше планируемого

По словам пресс-секретаря президента, все задачи спецоперации будут выполнены

15 февраля 2024, 11:30, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Кадр: RT

Вовлечение Запада в конфликт на Украине способно привести к тому, что специальная военная операция может затянуться. Об этом изданию RT рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, СВО начиналась против Украины, но со временем она приняла форму "войны против коллективного Запада": "Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в этот конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить ход вещей это не может".

Тем не менее, как утверждает Песков, СВО будет продолжаться до того момента, пока все поставленные задачи не будут выполнены.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону объяснил, почему цели СВО пока не достигнуты.