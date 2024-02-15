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Песков допустил, что СВО может идти дольше планируемого

По словам пресс-секретаря президента, все задачи спецоперации будут выполнены

15 февраля 2024, 11:30, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Кадр: RT
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Кадр: RT

Вовлечение Запада в конфликт на Украине способно привести к тому, что специальная военная операция может затянуться. Об этом изданию RT рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, СВО начиналась против Украины, но со временем она приняла форму "войны против коллективного Запада": "Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в этот конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить ход вещей это не может".

Тем не менее, как утверждает Песков, СВО будет продолжаться до того момента, пока все поставленные задачи не будут выполнены.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону объяснил, почему цели СВО пока не достигнуты.

СВО Политика

Комментарии 19

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Александр

11:39:15 15-02-2024

А можно с планом ознакомиться?

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Гость

11:52:58 15-02-2024

Александр (11:39:15 15-02-2024) А можно с планом ознакомиться?... Вы ведете себя как экстремист!

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🤣🤣🤣

12:16:46 15-02-2024

Александр (11:39:15 15-02-2024) А можно с планом ознакомиться?... ПЛан прост: как можно дольше править.

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Гость

12:20:17 15-02-2024

Александр (11:39:15 15-02-2024) А можно с планом ознакомиться?... "Океания воюет с Остазией..."

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Гость

13:50:02 15-02-2024

Александр (11:39:15 15-02-2024) А можно с планом ознакомиться?... Имейте терпение, у нас же серьезный разговор, правда? Ну так вот, примерно в 874 году в составе посольства князь Рюрик побывал в Норвегии. Здесь состоялось его знакомство с норвежской принцессой Ефандой. Свадьбу сыграли в Ладоге. Супруга родила Рюрику сына Игоря. Правой рукой и советником князя стал брат Ефанды Одда, который известен нам как Олег, в народе получивший прозвище Вещий

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Гость

12:05:12 16-02-2024

Александр (11:39:15 15-02-2024) А можно с планом ознакомиться?... план секретный, и возможно он постоянно корректируется в связи с текущими реалиями!

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Гость

11:55:31 15-02-2024

Какая отвратительная .....

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горожанка

12:00:04 15-02-2024

Я горжусь своей страной! Полностью поддерживаю политику нашей страны, нашего Президента!!! Нацизм должен быть искоренен.

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Гость

12:10:48 15-02-2024

Эскалация усиливается. Мирное соглашение отодвигается. Вы почитайте последние речи англосаксов: "Путин сильно пожалеет что покусился на наше лидерство!", "Чрезвычайно растет угроза нашей [американской] национальной безопасности". Англосаксы подстраивали и порабощали прямо или косвенно, военно или экономичеки, весь остальной мир, а тут уперлись в упрямого. Иными словами, риск ядерной войны растет, и чем дальше жить в глуши - тем безопаснее. Трагические времена.

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Гость

12:18:50 15-02-2024

Некоторые политологи уже прямо заявляют, что человечество вступило в новый столетний цикл мировых воин 1812 - 1914 -2014. Всё осложняется беспрецедентным в истории мировым кризисом капитализма, когда Китай сделал любые производства в любых других странах мира заведомо нерентабельными и убыточными. И войны, по мнению политологов, продлятся ещё 20 - 25 лет. Поэтому готовимся!

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Гость

12:21:37 15-02-2024

тупая такая морда. Жена его без финансовых вливаний была бы обычной носатой бабой...

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Элен без ребят

12:58:10 15-02-2024

Гость (12:21:37 15-02-2024) тупая такая морда. Жена его без финансовых вливаний была бы ... неудачник, в зеркало смотришься? а Навка, до знакомства с Песковым, уже была олимпийской чемпионкой и многократно чемпионкой мира и Европы и при любом раскладе не могла быть обычной бабой, пусть даже и носатой.

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Гость

12:21:43 15-02-2024

Мы тут на северо-западе каждый божий день слышим эхо грядущей войны - то канонаду на полигонах, то рёв истребителей над головой.

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Гость

12:35:39 15-02-2024

Песков допустил, что СВО может идти дольше планируемого --- уже 2 года назад все поняли

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Гость

12:36:01 15-02-2024

Песков допустил, что СВО может идти дольше планируемого --- перед выборами неудачное заявление

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Гость

12:39:44 15-02-2024

но со временем она приняла форму "войны против коллективного Запада" --- а что она такую форму примет, не знали. Как про это можно было догадаться

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Гость

12:40:18 15-02-2024

может идти дольше планируемого ---- до следующих выборов?

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Гость

12:53:28 15-02-2024

Кому война , а кому мать родна.Жалко простых людей,женщин,деток,бойцов.Можноже как то договориться.

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Гость

12:03:02 16-02-2024

Людей в стране еще много, долго еще можно воевать....

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