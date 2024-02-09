Путин назвал лишь один вариант, который есть у НАТО по Украине

А у России, подчеркнул глава государства, на данный момент есть цель – прекратить войну

09 февраля 2024, 06:23, ИА Амител

Владимир Путин и Такер Карлсон / Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что НАТО должно признать контроль России над новыми регионами, сообщает РИА Новости.

"НАТО может достойно признать контроль России за новыми территориями, варианты есть, если есть желание", – отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Украина фактически первой развязала войну после госпереворота в 2014 году, совершенного при поддержке ЦРУ. В итоге Россия была вынуждена взять Крым под защиту, так как полуостров находился под угрозой.

На данный момент, указал Путин, у России есть цель – прекратить войну.