Песков: Кремль не комментирует взрыв в московском ЖК "Алые паруса"
Он отметил, что специальные службы сейчас выполняют свою работу
03 февраля 2025, 17:48, ИА Амител
Кремль не комментирует ситуацию со взрывом в московском ЖК "Алые паруса". Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на месте работают спецслужбы и профессионалы.
"Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа. Сейчас комментировать нам, конечно, невозможно что-то", – сказал он во время брифинга.
Напомним, взрыв произошел утром 3 февраля. Его жертвой стал глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян – он умер, не приходя в сознание. Также погиб его охранник, еще три человека, в том числе второй охранник, пострадали.
Следствие рассматривает версию покушения. Розыск подозреваемых ведется.
19:47:19 03-02-2025
Имел место далеко не первый теракт, допущенный ротозейством спецслужб: комментария требует общая ситуация в стране, поскольку слишком обыденными становятся "частные" покушения, прояснением и оценкой которых куда бы ни шло пренебречь, если бы не вопиющий факт их растущего, как на дрожжах, количества!
22:00:13 03-02-2025
Потому-что нечего сказать кремлёвскому "ретронслятору"😳
08:50:35 04-02-2025
Такой бардак в стране, что аж сказать нечего.
12:42:16 04-02-2025
А мы так не делаем
13:27:50 04-02-2025
А что тут комментировать?Всем ,по-моему,должно быть понятно ,что в стране действует вражеская диверсионная сеть.Это уже который случай?
05:08:02 05-02-2025
Афиноген (13:27:50 04-02-2025) А что тут комментировать?Всем ,по-моему,должно быть понятно ... В 1937 не добили их.