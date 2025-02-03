Песков: Кремль не комментирует взрыв в московском ЖК "Алые паруса"

Он отметил, что специальные службы сейчас выполняют свою работу

03 февраля 2025, 17:48, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Кремль не комментирует ситуацию со взрывом в московском ЖК "Алые паруса". Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на месте работают спецслужбы и профессионалы.

"Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа. Сейчас комментировать нам, конечно, невозможно что-то", – сказал он во время брифинга.

Напомним, взрыв произошел утром 3 февраля. Его жертвой стал глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян – он умер, не приходя в сознание. Также погиб его охранник, еще три человека, в том числе второй охранник, пострадали.

Следствие рассматривает версию покушения. Розыск подозреваемых ведется.