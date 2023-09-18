Песков: Кремль не может дать справок о состоянии здоровья Кадырова

Он опроверг, что глава Чечни встречался с Путиным 17 сентября

18 сентября 2023, 17:58, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, что 17 сентября Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Как пишет ТАСС, представитель Кремля сообщил, что у него нет сведений о том, посещал ли Кадыров в этот день Москву.

Песков добавил, что здоровье Кадырова не является вопросом Администрации президента и в Кремле не могут рассказать что-либо на этот счет.

Напомним, что накануне в Сети распространились слухи, что Кадыров якобы находится в коме, и о том, что он умер. Информацию активно распространяли украинские Telegram-каналы.

17 сентября Кадыров сам развеял эти слухи, опубликовав пост в своем канале. Тем, кто распространяет подобные фейки, глава Чечни иронично посоветовал побольше дышать свежим воздухом.