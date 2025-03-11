Песков: масштабная атака БПЛА может подпортить тенденцию в контактах по Украине

Песков отметил, что все подготовительные мероприятия к подобной атаке были проведены заранее

11 марта 2025, 17:55, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA

Атака украинских беспилотников по России, прошедшая 11 марта, может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что все подготовительные мероприятия к подобной атаке были проведены заранее. Это позволило поддержать безопасность Москвы, Московской области и других регионов. Отвечая на вопрос о том, способно ли это сорвать переговоры, представитель Кремля заметил, что переговоров пока и нет.

"Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, – это да", – добавил он.

Напомним, что массированный налет на российские регионы в ночь на 11 марта совершили ВСУ при помощи беспилотников. Атака стала одной из самых масштабных за всю историю проведения СВО. Amic.ru собрал некоторые отклики экспертов на теракт Киева.