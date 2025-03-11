Песков: масштабная атака БПЛА может подпортить тенденцию в контактах по Украине
Песков отметил, что все подготовительные мероприятия к подобной атаке были проведены заранее
11 марта 2025, 17:55, ИА Амител
Атака украинских беспилотников по России, прошедшая 11 марта, может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что все подготовительные мероприятия к подобной атаке были проведены заранее. Это позволило поддержать безопасность Москвы, Московской области и других регионов. Отвечая на вопрос о том, способно ли это сорвать переговоры, представитель Кремля заметил, что переговоров пока и нет.
"Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, – это да", – добавил он.
Напомним, что массированный налет на российские регионы в ночь на 11 марта совершили ВСУ при помощи беспилотников. Атака стала одной из самых масштабных за всю историю проведения СВО. Amic.ru собрал некоторые отклики экспертов на теракт Киева.
22:46:33 11-03-2025
Зеленский собирается приобрести ядерного оружие. Какие переговоры. Уже были и что.
10:01:02 12-03-2025
может подпортить --- в первую очередь они в России обстановку подпортили
11:57:28 12-03-2025
О каких контактах с бандероукрофашистами может идти речь? Песочный человек ничего не напутал? Что-то я не помню переговоров Зталина и Хитьлера накануне Победы, не было речи о прекращении огня возле Берлина. Хотя если всё рассматривать как споры с точки зрения хозяйствующих субьектов и по административному кодексу - есть варианты.