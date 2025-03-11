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Песков: масштабная атака БПЛА может подпортить тенденцию в контактах по Украине

Песков отметил, что все подготовительные мероприятия к подобной атаке были проведены заранее

11 марта 2025, 17:55, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA
Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA

Атака украинских беспилотников по России, прошедшая 11 марта, может изрядно подпортить наметившуюся тенденцию в контактах по Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что все подготовительные мероприятия к подобной атаке были проведены заранее. Это позволило поддержать безопасность Москвы, Московской области и других регионов. Отвечая на вопрос о том, способно ли это сорвать переговоры, представитель Кремля заметил, что переговоров пока и нет.

"Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, – это да", – добавил он.

Напомним, что массированный налет на российские регионы в ночь на 11 марта совершили ВСУ при помощи беспилотников. Атака стала одной из самых масштабных за всю историю проведения СВО. Amic.ru собрал некоторые отклики экспертов на теракт Киева.

Политика украина Беспилотники
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Комментарии 3

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Гость

22:46:33 11-03-2025

Зеленский собирается приобрести ядерного оружие. Какие переговоры. Уже были и что.

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Гость

10:01:02 12-03-2025

может подпортить --- в первую очередь они в России обстановку подпортили

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99989

11:57:28 12-03-2025

О каких контактах с бандероукрофашистами может идти речь? Песочный человек ничего не напутал? Что-то я не помню переговоров Зталина и Хитьлера накануне Победы, не было речи о прекращении огня возле Берлина. Хотя если всё рассматривать как споры с точки зрения хозяйствующих субьектов и по административному кодексу - есть варианты.

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