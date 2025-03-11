"Агония киевского режима". Эксперты оценили самый масштабный налет БПЛА на Россию

Наблюдатели считают, что ударами дронов Киев отвлекает внимание от неудачи в Курской области

11 марта 2025, 16:34, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Массированный налет на российские регионы в ночь на 11 марта совершили ВСУ при помощи беспилотников. Эта атака стала, пожалуй, самой масштабной за всю историю проведения СВО. Amic.ru собрал некоторые отклики на беспрецедентное событие.

"Были мелкие взрывы. Было очень ярко"

Министерство обороны в своем телеграм-канале сообщило, что российские средства ПВО за ночь сбили 337 неприятельских дронов.

Больше всего БПЛА уничтожили над территорией Курской области – 126 единиц, над Московской областью сбит 91 беспилотник.



Еще 38 дронов ликвидировали над Брянской областью, 25 – над Белгородской, 22 – над Рязанской, 10 – над Калужской, 8 сбили в Липецкой области, еще 8 – в Орловской, 6 – в Воронежской и 3 – в Нижегородской областях.

Атака украинских беспилотников может быть связана с визитом в Москву главы ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе", – пишет представитель внешнеполитического ведомства в своем канале.

Свидетельства очевидцев атаки на Подмосковье приводит РБК. Как сообщила изданию жительница Домодедово Валентина, беспилотники следовали один за другим практически непрерывно:

"Очень много. Потом взрывы, взрыв точно не один, три или больше. Собрала документы и разбудила мужа и сына. Дом и стекла от взрывов тряслись".

"Мы сначала вообще не поняли, что произошло. Были еще какие-то мелкие взрывы, было очень ярко. В соседний дом попало, на верхний этаж, в квартиру", – рассказала жительница Раменского.

"Ударами надувают щеки"

Чем успешнее действуют российские военные, тем "в большей агонии захлебывается украинская хунта", написал в своем телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Жертв, слава Богу, нет! К местам происшествия выехали дежурные и аварийные службы. Обязательно поможем с восстановлением: в ближайшее время приступим к установке новых оконных проемов, устранению всех повреждений. Дал поручение и.о. главы города лично объехать все пострадавшие дома, собрать потребности жителей. Ситуацию держу на личном контроле", – заверил Хинштейн.

"Агонией киевского режима" назвал в интервью "Свободной прессе" ночные прилеты доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

"Там хотят показать, что они, с одной стороны, еще на что-то способны, у них есть силы. А с другой стороны – это месть за Суджу, за отступление ВСУ в Курской области. Накануне очередного раунда переговоров в Саудовской Аравии у украинской стороны очень плохие позиции… Это такая мелкая и злобная месть киевского режима за то, что в обмене территориями им, по сути, было отказано. В этих условиях они "надувают щеки" и пытаются показать, что чем-то еще якобы сильны. Но Трамп ясно дал понять, что ВСУ ждет неминуемый крах даже в случае военной помощи со стороны США", – заявил эксперт.

Удары дронов – "это попытка отвлечь внимание от провала ВСУ в Курской области, заявил телеграм-каналу Shot собеседник, близкий к Минобороны РФ.

"Хаотичная массированная атака жилых домов должна была дать надежду на другую "перемогу" и морально подготовить к отступлению украинских войск из Суджанского района. Но даже это не удалось – ПВО отработала безупречно", – пишет канал.

"Москва слезам не верит"

Проведенная ВСУ атака осуществлена в преддверии переговоров в Саудовской Аравии, заметил "Федерал пресс" политолог Павел Данилин.

"Киевский режим хочет показать свою позицию Вашингтону в том, что еще готов воевать "до последнего украинца". США прекратили военную помощь Киеву, однако ВСУ справляются и сами – именно это и было целью атаки. Вот ради этого и был совершен такой теракт. Были потрачены такие силы. Потрачены, думается мне, безрезультатно. Когда у тебя десять тысяч солдат в "котле" в Курской области, а ты тут жалкие дроны пытаешься безуспешно наслать на Москву. Что делать нам? Продолжать работать по всему фронту. Очистить Курскую область, закончить освобождение в Донбассе. Бить бандеровцев везде, где можем", – заявил Данилин.

Террором назвал прилеты дронов депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"Киев ошибочно считает, что Москва – это болевая точка России и если на нее нажать, то можно улучшить переговорный фон. Киевский режим почему-то думает, что террор в отношении мирных москвичей будет рычагом влияния на российскую политику", – заявил Белик РИА Новости.

Парламентарий убежден, что ожидаемого для Киева результата этот налет не принесет:

"Наша столица пережила в разные годы страшные теракты, видала немало горя, но нацистов били, бьем и будем бить. А те рыдающие в Киеве политики, видимо, забыли, что Москва слезам не верит".

"Так ведут себя от бессилия"

Удары по Москве нужны Киеву, чтобы вызвать резонанс, уверен российский политик, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

"Очевидно, что так ведут себя от бессилия. Пытаются перекрыть такими инфоповодами неудачи ВСУ в Курской области. Кроме этого, перед сегодняшней встречей в Саудовской Аравии Зеленский хотел такими ударами по Москве придать веса своему предложению по перемирию только в воздухе и воде. Исходя из этой логики можно еще ожидать ударов украинскими БЭК по российским транспортным судам в Черном море", – предположил Царев в своем канале.

Налет БПЛА вызван раздражением Киева и Лондона от возобновившегося диалога России и Запада, заявил в своем канале посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник:

"Попытки бить по гражданским объектам Москвы и области киевский режим явно активизировал в ожидании "высоких гостей". Достаточно явный маркер крайнего раздражения Киева и их кукловодов от прибытия и ожидаемого прибытия гостей в российскую столицу. Режим отсутствия любого диалога с Москвой Лондон и ко гораздо больше устраивал, чем диалог, несмотря на разницу позиций и подходов сторон. Для них явно лучше, чтобы мнение России вообще никто не слышал".

Политолог Сергей Марков напоминает, что в 2024 году Украина произвела 1,5 млн БПЛА.

"Там это производство налажено по маленьким цехам и его трудно уничтожить с воздуха. Планы Украины на 2025 год – 4,5 миллиона БПЛА. Если будет перемирие, а потом через год опять война, то на Россию каждый день будут лететь несколько тысяч БПЛА ВСУ. Это ясно говорит, что условием мира может быть только уничтожение неонацистского и террористического характера государственности Украины", – пишет эксперт в своем телеграм-канале.

"Ответить "Орешником"

Удары стали ответом Киева, Лондона, Парижа и Брюсселя на предложение о начале мирных переговоров, пишет в своем канале военный аналитик Игорь Коротченко:

"Повторю то, с чем выступал уже неоднократно: необходим массированный российский ракетный удар по энергоинфраструктуре Украины – это легитимная военная цель, именно так воевали ОВС НАТО в 1999 году против Югославии. Надо полностью обесточить режим Зеленского, тогда рухнет вся система военного и государственного управления – без этого любые переговоры о мире с Украиной будут бессмысленны и безрезультатны".

Несмотря на то, что атака имела ограниченный эффект, российские военные должны предпринять серьезные ответные меры, пишет телеграм-канал "Военная хроника".

"Хотя атаки на Москву не стали системными, Россия может расширить масштабы и интенсивность ударов по энергетическим, транспортным и промышленным объектам Украины, чтобы парализовать ее возможности для дальнейшего производства и запуска дронов. Самих по себе "ответных" мер может и не хватить, но зато появится повод усилить удары, не проходя при этом еще один виток по спирали эскалации", – говорится в материале канала.

Ответную атаку ракетами "Орешник" предложил депутат Госдумы Андрей Картаполов.