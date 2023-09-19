Песков: Москва считает возобновление боев в Карабахе серьезным вызовом

Россия контактирует с Арменией и Азербайджаном, в том числе и по линии военных

19 сентября 2023, 21:42, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что Кремль считает возобновление боевых действий серьезным вызовом и угрозой для мирного населения.

По его словам, сейчас ведется напряженная работа, и главное – обеспечить безопасность людей в Карабахе и не допустить человеческих жертв.

"Мы с сожалением читаем новости о том, что такие жертвы уже имеют место", – добавил Песков, отметив, что ВС Азербайджана должны принять меры для обеспечения безопасности мирного населения.

Представитель Кремля также рассказал, что Россия контактирует с Арменией и Азербайджаном, в том числе и по линии военных. Москва считает, что выйти на политико-дипломатическое решение карабахского вопроса можно, и работает над этим, сообщает ТАСС.

Напомним, что сегодня Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Карабахе. Там подчеркивали, что проинформировали об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.

Позднее руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры.