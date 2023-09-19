Власти Нагорного Карабаха предложили Азербайджану начать переговоры

Руководство непризнанной республики считает необходимым прекратить огонь

19 сентября 2023, 20:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на единый информационный центр НКР.

При этом в штабе президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что основные операции Баку в Карабахе уже близки к выполнению, а военные цели нейтрализованы.

Напомним, что сегодня Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Карабахе. Там подчеркивали, что проинформировали об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра.

МИД республики потребовал вывести с территории все вооруженные силы Армении. В ответ на это Ереван сообщил, что войск страны на территории НКР нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не будет втягиваться в боевые действия.