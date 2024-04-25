Песков: начатые контракты, которые курировал замминистра обороны Иванов, продолжатся

Вместе с тем он не мог сказать, возможно ли возникновение задержек в случае сооружения различных объектов

25 апреля 2024, 23:15, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Строительные контракты, которые были начаты при курировавшем их заместителе министра обороны Тимуре Иванове, будут продолжены. Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работы, естественно, выполняются, те контракты, которые начаты, они будут продолжаться", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Вместе с тем он не мог сказать, возможно ли возникновение задержек в случае сооружения различных объектов.

"Что касается деталей, то здесь я просто не обладаю информацией", – признался он.