Задержанный замминистра Иванов и его жена жили в особняке из "Мастера и Маргариты"
Дом записали на водителя семьи
25 апреля 2024, 16:39, ИА Амител
Задержанный замминистра обороны Тимур Иванов и его жена Светлана Захарова жили в особняке в Чистом переулке. Как сообщает "Федпресс" со ссылкой на Telegram-канал Baza, дом записали на водителя семьи.
Ремонт в здании провели в 2019 году – вероятно, после этого туда и заехал Иванов с супругой. Водитель во время опроса подтвердил эту информацию. Он рассказал, что работает с семьей бывшего замминистра уже 12 лет, и в основном контактировал со Светланой: водитель возил дочерей в школу, забирая их у дома.
Считается, что указанный дом может быть местом жительства главного героя романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Правда, Мастер арендовал подвал, а не весь особняк.
16:56:00 25-04-2024
Чистку надо проводить тотальную, иначе какой эффект, так поймали показали, вышел по УДО....
18:06:19 25-04-2024
гость (16:56:00 25-04-2024) Чистку надо проводить тотальную, иначе какой эффект, так пой... Нет таких грабель, чтобы всё там вычистить.
17:07:15 25-04-2024
ну жил и жил, что бухтеть то?!
17:20:48 25-04-2024
Выяснилось это только на днях? Удивительно.
09:19:59 26-04-2024
Гость (17:20:48 25-04-2024) Выяснилось это только на днях? Удивительно.... об этом не знал уже только ленивый или слепой. как и про дворцы в сочи и прочих местах
18:05:43 25-04-2024
Переместить всю семью в особняк из теса, например, на Новую землю. Они же патриоты, не?
18:51:05 25-04-2024
Оспади, да они там все так живут.
21:28:12 25-04-2024
Жил не тужил, пока не в ту дверь занёс.
12:41:00 26-04-2024
Гость (21:28:12 25-04-2024) Жил не тужил, пока не в ту дверь занёс.... Наоборот, пока в ТУ дверь НЕ занес)
16:34:42 26-04-2024
жируют! Булгаков сейчас перевернулся))