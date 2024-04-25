Задержанный замминистра Иванов и его жена жили в особняке из "Мастера и Маргариты"

Дом записали на водителя семьи

25 апреля 2024, 16:39, ИА Амител

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Задержанный замминистра обороны Тимур Иванов и его жена Светлана Захарова жили в особняке в Чистом переулке. Как сообщает "Федпресс" со ссылкой на Telegram-канал Baza, дом записали на водителя семьи.

Ремонт в здании провели в 2019 году – вероятно, после этого туда и заехал Иванов с супругой. Водитель во время опроса подтвердил эту информацию. Он рассказал, что работает с семьей бывшего замминистра уже 12 лет, и в основном контактировал со Светланой: водитель возил дочерей в школу, забирая их у дома.

Считается, что указанный дом может быть местом жительства главного героя романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Правда, Мастер арендовал подвал, а не весь особняк.