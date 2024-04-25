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Задержанный замминистра Иванов и его жена жили в особняке из "Мастера и Маргариты"

Дом записали на водителя семьи

25 апреля 2024, 16:39, ИА Амител

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Задержанный замминистра обороны Тимур Иванов и его жена Светлана Захарова жили в особняке в Чистом переулке. Как сообщает "Федпресс" со ссылкой на Telegram-канал Baza, дом записали на водителя семьи.

Ремонт в здании провели в 2019 году – вероятно, после этого туда и заехал Иванов с супругой. Водитель во время опроса подтвердил эту информацию. Он рассказал, что работает с семьей бывшего замминистра уже 12 лет, и в основном контактировал со Светланой: водитель возил дочерей в школу, забирая их у дома.

Считается, что указанный дом может быть местом жительства главного героя романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Правда, Мастер арендовал подвал, а не весь особняк.

Происшествия

Комментарии 10

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гость

16:56:00 25-04-2024

Чистку надо проводить тотальную, иначе какой эффект, так поймали показали, вышел по УДО....

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Гость

18:06:19 25-04-2024

гость (16:56:00 25-04-2024) Чистку надо проводить тотальную, иначе какой эффект, так пой... Нет таких грабель, чтобы всё там вычистить.

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гость

17:07:15 25-04-2024

ну жил и жил, что бухтеть то?!

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Гость

17:20:48 25-04-2024

Выяснилось это только на днях? Удивительно.

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гость

09:19:59 26-04-2024

Гость (17:20:48 25-04-2024) Выяснилось это только на днях? Удивительно.... об этом не знал уже только ленивый или слепой. как и про дворцы в сочи и прочих местах

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Гость

18:05:43 25-04-2024

Переместить всю семью в особняк из теса, например, на Новую землю. Они же патриоты, не?

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Гость

18:51:05 25-04-2024

Оспади, да они там все так живут.

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Гость

21:28:12 25-04-2024

Жил не тужил, пока не в ту дверь занёс.

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Гость

12:41:00 26-04-2024

Гость (21:28:12 25-04-2024) Жил не тужил, пока не в ту дверь занёс.... Наоборот, пока в ТУ дверь НЕ занес)

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Гость

16:34:42 26-04-2024

жируют! Булгаков сейчас перевернулся))

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