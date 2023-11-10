Песков назвал "искуплением кровью" участие осужденных в спецоперации на Украине

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, касающийся помилования преступников после их участия в СВО

10 ноября 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участвующие в спецоперации осужденные искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, отвечая на вопрос, касающийся помилования преступников после их участия в СВО.

Причиной вопроса стало помилование Владислава Канюса, который был осужден за жестокое убийство кемеровчанки Веры Пехтелевой, о котором накануне сообщали СМИ.

Пресс-секретарь отметил, что для помилования существует известная процедура, один из ее вариантов – принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня. После этого документы для помилования направляются президенту.

Второй путь – когда осужденные "искупают кровью свое преступление на поле боя".

"Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами", – подчеркнул представитель Кремля.История о жестоком убийстве 23-летней Пехтелевой в Кемерове прогремела на всю страну в феврале 2021 года. Девушка несколько часов кричала и звала на помощь, соседи семь раз пытались вызвать полицию. Но безуспешно: спасать Пехтелеву никто из правоохранителей так и не приехал.