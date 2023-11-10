Песков назвал "искуплением кровью" участие осужденных в спецоперации на Украине
Об этом он сказал, отвечая на вопрос, касающийся помилования преступников после их участия в СВО
10 ноября 2023, 18:42, ИА Амител
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участвующие в спецоперации осужденные искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, отвечая на вопрос, касающийся помилования преступников после их участия в СВО.
Причиной вопроса стало помилование Владислава Канюса, который был осужден за жестокое убийство кемеровчанки Веры Пехтелевой, о котором накануне сообщали СМИ.
Пресс-секретарь отметил, что для помилования существует известная процедура, один из ее вариантов – принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня. После этого документы для помилования направляются президенту.
Второй путь – когда осужденные "искупают кровью свое преступление на поле боя".
"Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами", – подчеркнул представитель Кремля.История о жестоком убийстве 23-летней Пехтелевой в Кемерове прогремела на всю страну в феврале 2021 года. Девушка несколько часов кричала и звала на помощь, соседи семь раз пытались вызвать полицию. Но безуспешно: спасать Пехтелеву никто из правоохранителей так и не приехал.
19:28:18 10-11-2023
Каждый юрист знает, что у нас существует закон дающий право президенту рф помиловать любого осуждённого. Хоть убил, хоть искупил - без разницы. Захотел-помиловал. И нечего пургу гнать.
19:34:38 10-11-2023
"Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами" А если пули и снаряды убьют?
20:22:58 10-11-2023
Гость (19:34:38 10-11-2023) "Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снаря... На войне, вообще-то, убивают.
20:19:39 10-11-2023
Преступники потерпевшим материальный ущерб возмещают находясь на СВО?
20:40:13 10-11-2023
А мобилизованные в ДШБ что искупают?
20:52:15 10-11-2023
И родителей девушки такие: А ну ладно он полгода рисковал пусть гуляет теперь.
21:11:31 10-11-2023
Они действительно искупают кровью.
21:28:42 10-11-2023
каким образом НЕ помилованные пока президентом преступники оказываются за пределами исправительных учреждений на территории другого государства?
00:13:59 11-11-2023
А песков,пардон,не объясняет, (21:28:42 10-11-2023) каким образом НЕ помилованные пока президентом преступники о... Какого другого государства? Там сейчас Россия. Ты не в курсе? Так сообщаю, что 4 новых территорий появились в РФ. Это закон. Ты не согласен?
08:51:19 12-11-2023
Гость (00:13:59 11-11-2023) Какого другого государства? Там сейчас Россия. Ты не в курсе... в таком случае, что делают войска другого государства на нашей территории?
11:54:53 12-11-2023
Гость (00:13:59 11-11-2023) Какого другого государства? Там сейчас Россия. Ты не в курсе... Не согласен и что?
23:00:57 10-11-2023
Одни убийства они искупают другими убийствами? С изнасилованиями такой взамозачет тоже работает?
07:40:13 13-11-2023
Житель Уфы Фларид Г. жестоко убил свою жену Евгению на глазах их 11-летней дочери, за что в октябре 2022 года его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Спустя три месяца мужчина отправился на СВО, а затем получил помилование. Теперь мужчина требует восстановить его в родительских правах.
09:29:28 13-11-2023
Когда писали, что осужденных будут призывать на СВО, то не будут посылать людей, осужденных по тяжким статьям. У нас что убийство перестало быть тяжким преступлением? Или убийц на СВО зовут. У человека моральных принципов никаких, он людей убил, а вы ему еще и оружие в руки даете! Чтобы у него было еще больше возможностей убивать. А где гарантия, что они там под шумок банду не организуют? Оружие есть, форма есть, грабь, убивай, насилуй сколько душе угодно, так еще и через полгода домой пойдешь. А те, кого мобилизовали или контрактники почему должны быть на СВО до окончания! Где логика?! Преступники, осужденные за убийства на десятки лет, выходят "чистые" со СВО через полгода, а люди, которые не совершали преступлений, почему то там на полный срок должны оставаться. Хотя быть убитыми шанс у них одинаков.