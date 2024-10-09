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Песков назвал квадроберов полной ерундой

Пресс-секретарь президента не уточнил, почему он так считает

09 октября 2024, 11:31, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о квадроберах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это ерунда полная", – заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил квадроберов с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном во время ожидания переговоров лидеров двух стран в Кремле. Лавров позднее объяснял, что пока ждал встречи, посмотрел очередные видео и наткнулся на ролики с детьми в костюмах зверей.

"Ну и спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы. Оказалось, есть", – добавил министр в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

дети Дмитрий Песков

Комментарии 7

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гость

11:36:07 09-10-2024

потому что его дочь занимается судопроизводством во франции, а не прыгает как зайчик!

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Гость

11:38:45 09-10-2024

есть ли у вас в Армении квадроберы. Оказалось, есть --- о, может уже по всему миру пошли. В Африке по джунглям им бегать наверное опасно, могут подстрелить

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Гость

12:00:17 09-10-2024

Пора собирать совет безопасности при ООН. Пока Израиль и Иран ерундой занимаются - настоящая беда пришла.

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Гость

15:05:54 09-10-2024

Гость (12:00:17 09-10-2024) Пора собирать совет безопасности при ООН. Пока Израиль и Ира... Ты за кого ?

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Гость

14:55:02 09-10-2024

Интересно, когда уже появятся стаи бездомных квадроберов?

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Гость

17:26:08 09-10-2024

Квадроберы или Фурри - окно овертона для гендерной дисфории.

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Гость

22:12:30 09-10-2024

Всех животных выселить в сарай, пусть там живут и зимуют

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