Песков назвал квадроберов полной ерундой
Пресс-секретарь президента не уточнил, почему он так считает
09 октября 2024, 11:31, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о квадроберах. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это ерунда полная", – заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил квадроберов с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном во время ожидания переговоров лидеров двух стран в Кремле. Лавров позднее объяснял, что пока ждал встречи, посмотрел очередные видео и наткнулся на ролики с детьми в костюмах зверей.
"Ну и спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы. Оказалось, есть", – добавил министр в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
11:36:07 09-10-2024
потому что его дочь занимается судопроизводством во франции, а не прыгает как зайчик!
11:38:45 09-10-2024
есть ли у вас в Армении квадроберы. Оказалось, есть --- о, может уже по всему миру пошли. В Африке по джунглям им бегать наверное опасно, могут подстрелить
12:00:17 09-10-2024
Пора собирать совет безопасности при ООН. Пока Израиль и Иран ерундой занимаются - настоящая беда пришла.
15:05:54 09-10-2024
Гость (12:00:17 09-10-2024) Пора собирать совет безопасности при ООН. Пока Израиль и Ира... Ты за кого ?
14:55:02 09-10-2024
Интересно, когда уже появятся стаи бездомных квадроберов?
17:26:08 09-10-2024
Квадроберы или Фурри - окно овертона для гендерной дисфории.
22:12:30 09-10-2024
Всех животных выселить в сарай, пусть там живут и зимуют