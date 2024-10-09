Песков назвал квадроберов полной ерундой

Пресс-секретарь президента не уточнил, почему он так считает

09 октября 2024, 11:31, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о квадроберах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это ерунда полная", – заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил квадроберов с армянским министром иностранных дел Араратом Мирзояном во время ожидания переговоров лидеров двух стран в Кремле. Лавров позднее объяснял, что пока ждал встречи, посмотрел очередные видео и наткнулся на ролики с детьми в костюмах зверей.

"Ну и спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы. Оказалось, есть", – добавил министр в комментарии журналисту Павлу Зарубину.