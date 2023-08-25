Песков назвал ложью заявления о причастности Кремля к гибели Пригожина
Он добавил, что вокруг этой темы идет очень много спекуляций
25 августа 2023, 18:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что заявления о причастности Кремля к гибели Евгения Пригожина не соответствуют действительности. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, вокруг авиакатастрофы, произошедшей с бизнес-джетом Пригожина возникло много спекуляций.
"Все это ложь абсолютная", - сказал Песков.
Ранее Владимир Путин прокомментировал крушение самолёта, в котором предположительно находился руководитель "Вагнера". В ходе встречи с врио главы ДНР российский лидер рассказал про своё отношение к Пригожину и про ход расследования.
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19:49:41 25-08-2023
Стюардесса виновата? Драка из за неё началась?
20:09:52 25-08-2023
Верим каждому слову!
22:13:17 25-08-2023
Ну еще неделю помурыжат новость, там объявят, что останки не удалось идентифицировать, а через десяток лет, тот о ком сказали: этот человек, всплывёт в Аргентине.
22:21:29 25-08-2023
Ещё Песков сказал, что ЧВК Вагнер не существует. В это же время укропы хвалятся, что их бригада Азов* в полной мере возобновила свою деятельность и воюет в районе Серебрянского лесничества, нанося урон живой силе и технике.
05:44:21 26-08-2023
Паклеп чистой воды
08:30:13 26-08-2023
да-да. все так и есть ну че вы не верите?
11:18:45 27-08-2023
британцы подорвали -отомстили Пригожину за бахмут - чисто английский стиль - убить и свалить на самих же русских