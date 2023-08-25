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Песков назвал ложью заявления о причастности Кремля к гибели Пригожина

Он добавил, что вокруг этой темы идет очень много спекуляций

25 августа 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что заявления о причастности Кремля к гибели Евгения Пригожина не соответствуют действительности. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, вокруг авиакатастрофы, произошедшей с бизнес-джетом Пригожина возникло много спекуляций. 

"Все это ложь абсолютная", - сказал Песков.

Ранее Владимир Путин прокомментировал крушение самолёта, в котором предположительно находился руководитель "Вагнера". В ходе встречи с врио главы ДНР российский лидер рассказал про своё отношение к Пригожину и про ход расследования.

Владимир Путин крушение самолета Дмитрий Песков
Читайте также в сюжете: Гибель Евгения Пригожина

Комментарии 7

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Гость

19:49:41 25-08-2023

Стюардесса виновата? Драка из за неё началась?

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Гость

20:09:52 25-08-2023

Верим каждому слову!

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Гость

22:13:17 25-08-2023

Ну еще неделю помурыжат новость, там объявят, что останки не удалось идентифицировать, а через десяток лет, тот о ком сказали: этот человек, всплывёт в Аргентине.

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Гость

22:21:29 25-08-2023

Ещё Песков сказал, что ЧВК Вагнер не существует. В это же время укропы хвалятся, что их бригада Азов* в полной мере возобновила свою деятельность и воюет в районе Серебрянского лесничества, нанося урон живой силе и технике.

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Федя

05:44:21 26-08-2023

Паклеп чистой воды

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Гость

08:30:13 26-08-2023

да-да. все так и есть ну че вы не верите?

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Гость

11:18:45 27-08-2023

британцы подорвали -отомстили Пригожину за бахмут - чисто английский стиль - убить и свалить на самих же русских

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