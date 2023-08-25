Песков назвал ложью заявления о причастности Кремля к гибели Пригожина

Он добавил, что вокруг этой темы идет очень много спекуляций

25 августа 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что заявления о причастности Кремля к гибели Евгения Пригожина не соответствуют действительности. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, вокруг авиакатастрофы, произошедшей с бизнес-джетом Пригожина возникло много спекуляций.

"Все это ложь абсолютная", - сказал Песков.

Ранее Владимир Путин прокомментировал крушение самолёта, в котором предположительно находился руководитель "Вагнера". В ходе встречи с врио главы ДНР российский лидер рассказал про своё отношение к Пригожину и про ход расследования.