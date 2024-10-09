Песков назвал оскорбления Путина частью культуры в США
Он отметил, что сам Путин не допускает использования оскорбительной риторики
09 октября 2024, 22:10, ИА Амител
Использование оскорбительных выражений в адрес президента России Владимира Путина со стороны представителей власти США стало частью политической культуры этой страны, что вызывает сожаление, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис подвергла критике своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа из-за информации, представленной в книге журналиста Боба Вуда "Война". При этом она позволила себе оскорбительные высказывания в адрес президента России.
Критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с Путиным, Харрис назвала российского лидера "диктатором-убийцей".
"По всей видимости, такой стиль общения стал частью политической культуры американского истеблишмента. Можно только выразить сожаление по этому поводу", – приводит слова Пескова телеканал "360".
Он также отметил, что американским политикам не хватает такта.
Кроме того, пресс-секретарь президента России напомнил, что Владимир Путин никогда не позволял себе использовать оскорбительную риторику в адрес кого бы то ни было, даже в отношении руководителей недружественных государств.
22:21:35 09-10-2024
А является ли частью культуры презрительное отношение к пиндосам, в целом
23:35:16 09-10-2024
Гость (22:21:35 09-10-2024) А является ли частью культуры презрительное отношение к пинд... А чо ты кого-то пиндосами называешь? От большого уважения? )))
23:10:59 09-10-2024
Как нам теперь с этим жить ?
07:53:04 10-10-2024
Это не часть культуры, это жлобство и хамство). Миссия омерики опошлить вселенную. Ч. Диккенс.
09:45:25 10-10-2024
И часть этой культуры граждане России имеющие двойное гражданство, дети чиновников, и далеко ходить не надо