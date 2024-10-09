Песков назвал оскорбления Путина частью культуры в США

Он отметил, что сам Путин не допускает использования оскорбительной риторики

09 октября 2024, 22:10, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Использование оскорбительных выражений в адрес президента России Владимира Путина со стороны представителей власти США стало частью политической культуры этой страны, что вызывает сожаление, заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис подвергла критике своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа из-за информации, представленной в книге журналиста Боба Вуда "Война". При этом она позволила себе оскорбительные высказывания в адрес президента России.

Критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с Путиным, Харрис назвала российского лидера "диктатором-убийцей".

"По всей видимости, такой стиль общения стал частью политической культуры американского истеблишмента. Можно только выразить сожаление по этому поводу", – приводит слова Пескова телеканал "360".

Он также отметил, что американским политикам не хватает такта.

Кроме того, пресс-секретарь президента России напомнил, что Владимир Путин никогда не позволял себе использовать оскорбительную риторику в адрес кого бы то ни было, даже в отношении руководителей недружественных государств.