Захарова: власти США не могли не знать о деятельности P. Diddy
По ее словам, кто-то об этом боялся говорить, а кто-то — приберег информацию до нужного момента
09 октября 2024, 07:46, ИА Амител
Скандал с музыкантом и продюсером Шоном Комбсом, известным под псевдонимом P. Diddy, явно пытались когда-то замять. Как сообщает RT, об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, о происходящем наверняка знали соответствующие ведомства, однако кто-то боялся об этом говорить, а кто-то – приберег информацию для нужного момента.
"Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме – это знали все", – сказала Захарова.
Она добавила, что американским властям следует навести в своей стране порядок, а россиянам, китайцам и жителям других государств – выработать иммунитет к "навязыванию чудовищных ценностей и антикультуры".
08:02:48 09-10-2024
Я б добавил, что в этом все учувствовали))
11:42:57 09-10-2024
Стас Пле (08:02:48 09-10-2024) Я б добавил, что в этом все учувствовали))... Ну не прям все. Но тоже думаю что какой-то представитель Белого дома там был
11:56:27 09-10-2024
у нас такого нет