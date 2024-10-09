Захарова: власти США не могли не знать о деятельности P. Diddy

По ее словам, кто-то об этом боялся говорить, а кто-то — приберег информацию до нужного момента

09 октября 2024, 07:46, ИА Амител

Мария Захарова / Кадр из видео на официальном канале МИД РФ

Скандал с музыкантом и продюсером Шоном Комбсом, известным под псевдонимом P. Diddy, явно пытались когда-то замять. Как сообщает RT, об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, о происходящем наверняка знали соответствующие ведомства, однако кто-то боялся об этом говорить, а кто-то – приберег информацию для нужного момента.

"Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме – это знали все", – сказала Захарова.

Она добавила, что американским властям следует навести в своей стране порядок, а россиянам, китайцам и жителям других государств – выработать иммунитет к "навязыванию чудовищных ценностей и антикультуры".