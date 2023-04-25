Песков назвал практику доносов отвратительной
Он надеется, что и в дальнейшем это явление будет оставаться таким же
25 апреля 2023, 09:41, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика доносов является отвратительной. Как сообщает "Лента.ру", об этом он заявил во время выступления на марафоне общества "Знание", отвечая на вопрос об уехавших из страны россиянах и заявлениях на них от общественных активистов.
"Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и, надеюсь, так и будет", – заявил представитель Кремля.
Ранее в ходе этого же марафона Песков прокомментировал заявления о двойниках Владимира Путина. Он назвал это враньём, как и слова о "бункерах". По его словам, глава государства остаётся "мегаактивным", а энергетике Путина можно лишь позавидовать.
09:44:42 25-04-2023
Хорошее заявление. Нечасто бывает
09:58:13 25-04-2023
Спасибо что разъяснили, а то мы думали что всё правда...
11:20:33 25-04-2023
Странно, а в просвещённой Европе проходят митинги в защиту Кара Мурзы, который списки граждан РФ составлял и в Госдеп отправлял.Его здесь в России на четвертак определили.
12:13:25 25-04-2023
Думаю США списки без Кара Мурзы бы составили, чтобы на четвертак набрать, наверное что-то еще передавал
15:47:56 25-04-2023
Донос сделанный вовремя может предотвратить теракт и спасти людей. За грамотный и своевременный донос надо платить деньги. Хорошие деньги если он помог Плюс льготы если это секретный сотрудник на регулярной основе. Такие же льготы как и у обычного сотрудника