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Песков назвал практику доносов отвратительной

Он надеется, что и в дальнейшем это явление будет оставаться таким же

25 апреля 2023, 09:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика доносов является отвратительной. Как сообщает "Лента.ру", об этом он заявил во время выступления на марафоне общества "Знание", отвечая на вопрос об уехавших из страны россиянах и заявлениях на них от общественных активистов.

"Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и, надеюсь, так и будет", – заявил представитель Кремля.

Ранее в ходе этого же марафона Песков прокомментировал заявления о двойниках Владимира Путина. Он назвал это враньём, как и слова о "бункерах". По его словам, глава государства остаётся "мегаактивным", а энергетике Путина можно лишь позавидовать.

Дмитрий Песков

Комментарии 5

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Гость

09:44:42 25-04-2023

Хорошее заявление. Нечасто бывает

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Гость

09:58:13 25-04-2023

Спасибо что разъяснили, а то мы думали что всё правда...

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Гость

11:20:33 25-04-2023

Странно, а в просвещённой Европе проходят митинги в защиту Кара Мурзы, который списки граждан РФ составлял и в Госдеп отправлял.Его здесь в России на четвертак определили.

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Гость

12:13:25 25-04-2023

Думаю США списки без Кара Мурзы бы составили, чтобы на четвертак набрать, наверное что-то еще передавал

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Гость

15:47:56 25-04-2023

Донос сделанный вовремя может предотвратить теракт и спасти людей. За грамотный и своевременный донос надо платить деньги. Хорошие деньги если он помог Плюс льготы если это секретный сотрудник на регулярной основе. Такие же льготы как и у обычного сотрудника

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