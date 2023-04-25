Песков назвал практику доносов отвратительной

Он надеется, что и в дальнейшем это явление будет оставаться таким же

25 апреля 2023, 09:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что практика доносов является отвратительной. Как сообщает "Лента.ру", об этом он заявил во время выступления на марафоне общества "Знание", отвечая на вопрос об уехавших из страны россиянах и заявлениях на них от общественных активистов.

"Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и, надеюсь, так и будет", – заявил представитель Кремля.

Ранее в ходе этого же марафона Песков прокомментировал заявления о двойниках Владимира Путина. Он назвал это враньём, как и слова о "бункерах". По его словам, глава государства остаётся "мегаактивным", а энергетике Путина можно лишь позавидовать.