Песков назвал враньём заявления о двойниках Путина и бункерах

Пресс-секретарь отметил, что энергетике Путина можно лишь позавидовать, а здоровье — "пожелать самому себе"

24 апреля 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о двойниках Владимира Путина враньём. Об этом сообщает РИА Новости.

"Слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время, когда он сидит в бункере. Ещё одно враньё. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, он как был, так и есть мегаактивный", – заявил Песков.

Он подчеркнул, что энергетике Путина можно лишь позавидовать, а здоровье – "пожелать самому себе".

Песков также добавил, что сейчас люди живут в мире, где информация распространяется крайне быстро, и если вовремя не дать комментарий, то это "могут сделать другие".