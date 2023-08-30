Песков назвал "преднамеренное злодеяние" одной из версий крушения самолета Пригожина

Делом занимается Следственный комитет, о международном расследовании речи не идет, подчеркнул представитель Кремля

30 августа 2023, 17:32, ИА Амител

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Делом о крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина занимается СК, о международном расследовании речи не идет. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов рассматривают различные версии происшествия, в том числе и "преднамеренное злодеяние".

Представитель Кремля призвал дождаться результатов расследования, которое продолжается.

Напомним, что на прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва — Санкт-Петербург. На борту находился Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек. Все они погибли.

Похороны предпринимателя состоялись 29 августа в закрытом режиме.