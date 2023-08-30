Песков назвал "преднамеренное злодеяние" одной из версий крушения самолета Пригожина
Делом занимается Следственный комитет, о международном расследовании речи не идет, подчеркнул представитель Кремля
30 августа 2023, 17:32, ИА Амител
Делом о крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина занимается СК, о международном расследовании речи не идет. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов рассматривают различные версии происшествия, в том числе и "преднамеренное злодеяние".
Представитель Кремля призвал дождаться результатов расследования, которое продолжается.
Напомним, что на прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва — Санкт-Петербург. На борту находился Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек. Все они погибли.
Похороны предпринимателя состоялись 29 августа в закрытом режиме.
09:00:23 01-09-2023
песков лучше бы молчал.....
09:10:46 01-09-2023
А говорили ворон ворону глаз не выклюет....