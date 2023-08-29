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Похороны Пригожина прошли в закрытом режиме

Прощание состоялось в соответствии с пожеланиями родственников и в присутствии его ближайших друзей

29 августа 2023, 21:59, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Прощание с бизнесменом Евгением Пригожиным прошло в закрытом формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении предпринимателя.

По словам собеседника агентства, похороны состоялись в соответствии с пожеланиями родственников и в присутствии его ближайших друзей. 

В пресс-службе Пригожина заявили, что желающие проститься с основателем ЧВК "Вагнер" могут посетить Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге.

Напомним, что на прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва — Санкт-Петербург. На борту находился Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. Они погибли.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не собирается посещать похороны Пригожина.

Читайте также в сюжете: Гибель Евгения Пригожина

Комментарии 5

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Гость

22:33:03 29-08-2023

"Родина тебя не забудет, но и не вспомнит "

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Людмила

10:04:58 30-08-2023

Гость (22:33:03 29-08-2023) "Родина тебя не забудет, но и не вспомнит "... Сказкам, по телеку веришь.....

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Гость

06:21:24 30-08-2023

Побоялись, что очередь как в мавзолей в советское время будет?

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Гость

10:15:02 30-08-2023

Гость (06:21:24 30-08-2023) Побоялись, что очередь как в мавзолей в советское время буде... Из олигарха хотите сделать народного героя, наш народ совсем крышей отъехал.

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Гость

09:36:54 30-08-2023

Как всё предсказуемо!

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