НОВОСТИЭкономика

Песков назвал российский рынок интересным и привлекательным

Представитель Кремля отметил "очень широкий" потенциал для сотрудничества с иностранными компаниями

03 апреля 2025, 20:40, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский рынок интересен, привлекателен и обладает широким потенциалом для сотрудничества с иностранными компаниями, пишет РИА Новости.

Ряд американских компаний намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума. По данным фонда "Росконгресс", заявки уже получены. В этом году форум пройдет с 18 по 21 июня.

"Считаем, что потенциал очень широкий. Россия – это интересный рынок. Рынок привлекательный", – сказал представитель Кремля.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что мировые компании "выстраиваются в очередь", чтобы вернуться в РФ. Он также отметил, что в случае полного возвращения они получат множество перспектив для наращивания капитала.

Стиральные машины / Фото: Dieter K / Unsplash

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НОВОСТИЭкономика
Экономика Россия Дмитрий Песков

Комментарии 3

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dok_СФ

08:40:47 04-04-2025

И что, теперь уже не актуально развивать собственную экономику? Придут подрядчики (забугорные инвесторы) и всё доделают.. Какие ещё уроки-то нужны? Трамп закрывает свою страну от всех практически, неужели он глуп?

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Sic semper tyrannis

10:50:01 04-04-2025

dok_СФ (08:40:47 04-04-2025) И что, теперь уже не актуально развивать собственную экономи...
У кого-то ещё есть сомнения?

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Гость

23:42:48 04-04-2025

С возрастом редко приходит мудрость, чаще геморой и деменция🙄

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