Песков назвал российский рынок интересным и привлекательным

Представитель Кремля отметил "очень широкий" потенциал для сотрудничества с иностранными компаниями

03 апреля 2025, 20:40, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский рынок интересен, привлекателен и обладает широким потенциалом для сотрудничества с иностранными компаниями, пишет РИА Новости.

Ряд американских компаний намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума. По данным фонда "Росконгресс", заявки уже получены. В этом году форум пройдет с 18 по 21 июня.

"Считаем, что потенциал очень широкий. Россия – это интересный рынок. Рынок привлекательный", – сказал представитель Кремля.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что мировые компании "выстраиваются в очередь", чтобы вернуться в РФ. Он также отметил, что в случае полного возвращения они получат множество перспектив для наращивания капитала.