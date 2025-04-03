Песков назвал российский рынок интересным и привлекательным
Представитель Кремля отметил "очень широкий" потенциал для сотрудничества с иностранными компаниями
03 апреля 2025, 20:40, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский рынок интересен, привлекателен и обладает широким потенциалом для сотрудничества с иностранными компаниями, пишет РИА Новости.
Ряд американских компаний намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума. По данным фонда "Росконгресс", заявки уже получены. В этом году форум пройдет с 18 по 21 июня.
"Считаем, что потенциал очень широкий. Россия – это интересный рынок. Рынок привлекательный", – сказал представитель Кремля.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что мировые компании "выстраиваются в очередь", чтобы вернуться в РФ. Он также отметил, что в случае полного возвращения они получат множество перспектив для наращивания капитала.
08:40:47 04-04-2025
И что, теперь уже не актуально развивать собственную экономику? Придут подрядчики (забугорные инвесторы) и всё доделают.. Какие ещё уроки-то нужны? Трамп закрывает свою страну от всех практически, неужели он глуп?
10:50:01 04-04-2025
dok_СФ (08:40:47 04-04-2025) И что, теперь уже не актуально развивать собственную экономи...
У кого-то ещё есть сомнения?
23:42:48 04-04-2025
С возрастом редко приходит мудрость, чаще геморой и деменция🙄