Итальянская компания Ariston вернется в Россию

При этом она продолжит соблюдать антироссийские санкции

27 марта 2025, 19:45, ИА Амител

Стиральные машины / Фото: Dieter K / Unsplash

Компания Ariston Holding N.V. заявила возвращении в РФ и восстановлении управления российской "дочкой" Ariston Thermo Rus ("Аристон термо Русь"). Как сообщает ura.ru, об этом рассказали в пресс-релизе компании.

Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони сказал, что компания намерена возобновить сотрудничество с "российским местным руководством".

"Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компанией", – отметил он.

Примечательно, что фирма намерена продолжить соблюдать антироссийские санкции.

Напомним, в апреле 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российской "дочки" Ariston. Так, тогда к "Газпрому" перешли 100% компании Ariston Thermo Rus. Однако 26 марта текущего года российский лидер исключил российскую "дочку" Ariston из списка компаний, в отношении которых введено временное управление.

Компания Ariston Thermo Rus зарегистрирована в Ленобласти. Основной вид деятельности – производство бытовых электроприборов.