Итальянская компания Ariston вернется в Россию
При этом она продолжит соблюдать антироссийские санкции
27 марта 2025, 19:45, ИА Амител
Компания Ariston Holding N.V. заявила возвращении в РФ и восстановлении управления российской "дочкой" Ariston Thermo Rus ("Аристон термо Русь"). Как сообщает ura.ru, об этом рассказали в пресс-релизе компании.
Исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони сказал, что компания намерена возобновить сотрудничество с "российским местным руководством".
"Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компанией", – отметил он.
Примечательно, что фирма намерена продолжить соблюдать антироссийские санкции.
Напомним, в апреле 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российской "дочки" Ariston. Так, тогда к "Газпрому" перешли 100% компании Ariston Thermo Rus. Однако 26 марта текущего года российский лидер исключил российскую "дочку" Ariston из списка компаний, в отношении которых введено временное управление.
Компания Ariston Thermo Rus зарегистрирована в Ленобласти. Основной вид деятельности – производство бытовых электроприборов.
21:06:31 27-03-2025
где-то в уголке тихонько плачет продаван, мечтавший навариться втридорога на китайских стиралках
08:49:38 28-03-2025
Гость (21:06:31 27-03-2025) где-то в уголке тихонько плачет продаван, мечтавший наварить... он х5 на итальянских сделает, слезы крокодильи
10:00:23 28-03-2025
Гость (21:06:31 27-03-2025) где-то в уголке тихонько плачет продаван, мечтавший наварить... А чо, это будут НЕ китайские стиралки??