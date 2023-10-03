Песков назвал внимание к курсу доллара рудиментом прошлого

По его словам, в Кремле из-за колебаний курса не беспокоятся

03 октября 2023, 22:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не видят поводов для беспокойства из-за курса доллара. Его слова передает РИА Новости.

Песков сказал, что определенные колебания есть, но поводов для беспокойства из-за этого нет. Он назвал повышенное внимание к курсу валюты рудиментом прошлого и добавил, что россияне живут в рублевой зоне.

Пресс-секретарь порекомендовал к этому привыкать.

Ранее курс доллара впервые с 14 августа превысил отметку 100 рублей.