Песков назвал внимание к курсу доллара рудиментом прошлого
По его словам, в Кремле из-за колебаний курса не беспокоятся
03 октября 2023, 22:04, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не видят поводов для беспокойства из-за курса доллара. Его слова передает РИА Новости.
Песков сказал, что определенные колебания есть, но поводов для беспокойства из-за этого нет. Он назвал повышенное внимание к курсу валюты рудиментом прошлого и добавил, что россияне живут в рублевой зоне.
Пресс-секретарь порекомендовал к этому привыкать.
Ранее курс доллара впервые с 14 августа превысил отметку 100 рублей.
22:13:22 03-10-2023
Ну да когда ты долларовый миллионер, нет поводов переживать из-за низкого курса рубля
00:11:00 04-10-2023
Даже не хочется комментировать подобные высказывания, ничего не производим, все покупаем за доллары, а он нам рассказывает про привязку к рублю, наша власть совсем с мозгом рассталась или нас за идиотов держит.
09:25:58 04-10-2023
Гость (00:11:00 04-10-2023) Даже не хочется комментировать подобные высказывания, ничего... "Наша" власть просто перестала стеснятся озвучивать то, что думает.
07:43:20 04-10-2023
Было рубль стало два...а зарплата была 0.5 стала 0.35, все идёт по плану
07:54:02 04-10-2023
а прошлое это какой период он подразумевает,если тот когда доллар стоит 60 копеек,то некто на это внимание на него не обращал,ну а если как в 90х при цене 5-6 т,р.,то следует напрячься,еще не забыт тот период
08:37:41 04-10-2023
Помню, еще когда бабки семечки стаканами продавали, подхожу, спрашиваю сколько стоит. Подорожали. Вчера еще дешевле было. Спрашиваю, почему так. Она, мол, доллар же подорожал. Каким боком семечки к курсу бакса привязаны не знаю, но факт остается фактом. А уж все импортное сразу в цене взлетит.
11:39:56 04-10-2023
ыть (08:37:41 04-10-2023) Помню, еще когда бабки семечки стаканами продавали, подхожу,... Объясню почему бабкины семечки тоже дорожают, это ее з.п. которая из-за роста доллара обесценивается.
08:57:28 04-10-2023
Вот это я понимаю, ум у человека. Просто умище! Не уступает усищам...
10:59:54 04-10-2023
Клоун. Только все почемуто растет когда поднимается бакс, а потом и не падает Таксист есть таксист Путин же говорил - песков порой несет такое - кто ему говорит
16:06:35 04-10-2023
Ребята комментаторы, Вы не совсем поняли мысль пресс-секретаря. Он четко сказал: "в Кремле из-за колебаний курса не беспокоятся". Ключевое слово "в Кремле"!!! Там то понятно, не беспокоятся))))))))))))