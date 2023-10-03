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Песков назвал внимание к курсу доллара рудиментом прошлого

По его словам, в Кремле из-за колебаний курса не беспокоятся

03 октября 2023, 22:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не видят поводов для беспокойства из-за курса доллара. Его слова передает РИА Новости.

Песков сказал, что определенные колебания есть, но поводов для беспокойства из-за этого нет. Он назвал повышенное внимание к курсу валюты рудиментом прошлого и добавил, что россияне живут в рублевой зоне.

Пресс-секретарь порекомендовал к этому привыкать.

Ранее курс доллара впервые с 14 августа превысил отметку 100 рублей.

курс валют

Комментарии 10

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Гость

22:13:22 03-10-2023

Ну да когда ты долларовый миллионер, нет поводов переживать из-за низкого курса рубля

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Гость

00:11:00 04-10-2023

Даже не хочется комментировать подобные высказывания, ничего не производим, все покупаем за доллары, а он нам рассказывает про привязку к рублю, наша власть совсем с мозгом рассталась или нас за идиотов держит.

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Гость

09:25:58 04-10-2023

Гость (00:11:00 04-10-2023) Даже не хочется комментировать подобные высказывания, ничего... "Наша" власть просто перестала стеснятся озвучивать то, что думает.

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Гость

07:43:20 04-10-2023

Было рубль стало два...а зарплата была 0.5 стала 0.35, все идёт по плану

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гость

07:54:02 04-10-2023

а прошлое это какой период он подразумевает,если тот когда доллар стоит 60 копеек,то некто на это внимание на него не обращал,ну а если как в 90х при цене 5-6 т,р.,то следует напрячься,еще не забыт тот период

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ыть

08:37:41 04-10-2023

Помню, еще когда бабки семечки стаканами продавали, подхожу, спрашиваю сколько стоит. Подорожали. Вчера еще дешевле было. Спрашиваю, почему так. Она, мол, доллар же подорожал. Каким боком семечки к курсу бакса привязаны не знаю, но факт остается фактом. А уж все импортное сразу в цене взлетит.

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Гость

11:39:56 04-10-2023

ыть (08:37:41 04-10-2023) Помню, еще когда бабки семечки стаканами продавали, подхожу,... Объясню почему бабкины семечки тоже дорожают, это ее з.п. которая из-за роста доллара обесценивается.

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Гость

08:57:28 04-10-2023

Вот это я понимаю, ум у человека. Просто умище! Не уступает усищам...

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2

10:59:54 04-10-2023

Клоун. Только все почемуто растет когда поднимается бакс, а потом и не падает Таксист есть таксист Путин же говорил - песков порой несет такое - кто ему говорит

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Гость

16:06:35 04-10-2023

Ребята комментаторы, Вы не совсем поняли мысль пресс-секретаря. Он четко сказал: "в Кремле из-за колебаний курса не беспокоятся". Ключевое слово "в Кремле"!!! Там то понятно, не беспокоятся))))))))))))

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