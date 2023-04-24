Путин поддержал предложение Турчака выравнять денежное довольствие военнослужащих

Президент отметил, что неважно, к какой категории относится человек. Главное — как он относится к своей Родине

24 апреля 2023, 17:56, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака уравнять денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с президентом политик обратил внимание, что денежное довольствие бойцов на передовой практически выравнялось. Однако в ответ Путин заявил, что "не совсем". Турчак подтвердил это и пояснил, что остаются диспропорции между выплатами "мобилизованным контрактникам и добровольцам".

Он предложил провести "точечную законодательную работу", чтобы полностью уравнять положение всех участников специальной военной операции.

"Так и надо сделать", – поддержал его президент.

Путин также добавил, что неважно, к какой категории относится человек. Главное – как он относится к своей Родине.