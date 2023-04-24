Путин поддержал предложение Турчака выравнять денежное довольствие военнослужащих
Президент отметил, что неважно, к какой категории относится человек. Главное — как он относится к своей Родине
24 апреля 2023, 17:56, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака уравнять денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе встречи с президентом политик обратил внимание, что денежное довольствие бойцов на передовой практически выравнялось. Однако в ответ Путин заявил, что "не совсем". Турчак подтвердил это и пояснил, что остаются диспропорции между выплатами "мобилизованным контрактникам и добровольцам".
Он предложил провести "точечную законодательную работу", чтобы полностью уравнять положение всех участников специальной военной операции.
"Так и надо сделать", – поддержал его президент.
Путин также добавил, что неважно, к какой категории относится человек. Главное – как он относится к своей Родине.
18:58:07 24-04-2023
"Неважно, к какой категории относится человек. Главное — как он относится к Президенту
19:15:19 24-04-2023
В РФ государственное бюджетное школьное образование и страховая медицина на основе общего обязательного медицинского страхования, значит необходимо выровнять доходы учителей и врачей в регионах до московских.
20:04:12 24-04-2023
Гость (19:15:19 24-04-2023) В РФ государственное бюджетное школьное образование и страхо... А если московским опустить до регионов, то и в регионах проблема кадровая решится
21:00:25 24-04-2023
Гость (19:15:19 24-04-2023) В РФ государственное бюджетное школьное образование и страхо... ага,счас,а не много ли вы захотели,вы не входите в бюджет их страны
02:08:08 25-04-2023
Как всегда и для всех граждан в сторону уменьшения но не в коем случае не увеличения