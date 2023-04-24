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Путин поддержал предложение Турчака выравнять денежное довольствие военнослужащих

Президент отметил, что неважно, к какой категории относится человек. Главное — как он относится к своей Родине

24 апреля 2023, 17:56, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru
Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака уравнять денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с президентом политик обратил внимание, что денежное довольствие бойцов на передовой практически выравнялось. Однако в ответ Путин заявил, что "не совсем". Турчак подтвердил это и пояснил, что остаются диспропорции между выплатами "мобилизованным контрактникам и добровольцам".

Он предложил провести "точечную законодательную работу", чтобы полностью уравнять положение всех участников специальной военной операции.

"Так и надо сделать", – поддержал его президент.

Путин также добавил, что неважно, к какой категории относится человек. Главное – как он относится к своей Родине.

Владимир Путин СВО выплаты

Комментарии 5

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пессимист

18:58:07 24-04-2023

"Неважно, к какой категории относится человек. Главное — как он относится к Президенту

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Гость

19:15:19 24-04-2023

В РФ государственное бюджетное школьное образование и страховая медицина на основе общего обязательного медицинского страхования, значит необходимо выровнять доходы учителей и врачей в регионах до московских.

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Гость

20:04:12 24-04-2023

Гость (19:15:19 24-04-2023) В РФ государственное бюджетное школьное образование и страхо... А если московским опустить до регионов, то и в регионах проблема кадровая решится

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гость

21:00:25 24-04-2023

Гость (19:15:19 24-04-2023) В РФ государственное бюджетное школьное образование и страхо... ага,счас,а не много ли вы захотели,вы не входите в бюджет их страны

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Гость

02:08:08 25-04-2023

Как всегда и для всех граждан в сторону уменьшения но не в коем случае не увеличения

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