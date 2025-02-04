Песков оценил желание Трампа заполучить редкоземельные металлы Украины

Ранее президент США заявил, что рассчитывает заключить сделку с Зеленским

04 февраля 2025, 17:15, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Планы президента США Дональда Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает заключить сделку с Украиной: в обмен на финансовую и военную помощь украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов. При этом СМИ заявили, что это совпадает с одним из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского, а украинские власти "готовы работать" с американцами.

"Ну, наверное, если называть вещи своими именами – это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе", – сказал он.

Песков отметил, что лучшим решением было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта. Кроме того, США продолжают поставки вооружений Украине – об их приостановке пока не заявлялось.