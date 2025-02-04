Песков оценил желание Трампа заполучить редкоземельные металлы Украины
Ранее президент США заявил, что рассчитывает заключить сделку с Зеленским
04 февраля 2025, 17:15, ИА Амител
Планы президента США Дональда Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает заключить сделку с Украиной: в обмен на финансовую и военную помощь украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов. При этом СМИ заявили, что это совпадает с одним из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского, а украинские власти "готовы работать" с американцами.
"Ну, наверное, если называть вещи своими именами – это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе", – сказал он.
Песков отметил, что лучшим решением было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта. Кроме того, США продолжают поставки вооружений Украине – об их приостановке пока не заявлялось.
17:26:55 04-02-2025
Помогали и будут помогать Украине. Бизнес есть бизнес.
18:02:55 04-02-2025
Делец остаётся дельцом и в президентском кресле...
18:20:40 04-02-2025
Гость (18:02:55 04-02-2025) Делец остаётся дельцом и в президентском кресле...... Это Вы о ком? О всех троих?
18:19:52 04-02-2025
Так вон оно что, люди гибнут за металл... Вернее за редкоземельный металл. Просто бизнес и ничего личного. Война олигархов?
11:14:59 05-02-2025
Гость (18:19:52 04-02-2025) Так вон оно что, люди гибнут за металл... Вернее за редкозем... Когда начинаешь большую политику рассматривать через призму денег, прибыли и выгоды, то сразу все становится на свои места. Главное чтобы простые граждане об этом не догадывались))) Поздравляю! Вы прозрели!
18:55:37 04-02-2025
Кто поверит, что раньше из окраины ничего редкоземельного не вывозили в США? Просто теперь решили легализовать.
23:08:05 04-02-2025
Бесполезно... Хоть что делайте. Хохлы проиграли...
11:46:28 05-02-2025
Хитрый Трамп. Но при хорошем для России раскладе может не успеть
12:43:45 05-02-2025
России тоже не будут лишними редкоземельные металлы Украины.
14:19:17 05-02-2025
Гость (12:43:45 05-02-2025) России тоже не будут лишними редкоземельные металлы Украины.... именно