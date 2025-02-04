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Песков оценил желание Трампа заполучить редкоземельные металлы Украины

Ранее президент США заявил, что рассчитывает заключить сделку с Зеленским

04 февраля 2025, 17:15, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Планы президента США Дональда Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает заключить сделку с Украиной: в обмен на финансовую и военную помощь украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов. При этом СМИ заявили, что это совпадает с одним из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского, а украинские власти "готовы работать" с американцами.

"Ну, наверное, если называть вещи своими именами – это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе", – сказал он.

Песков отметил, что лучшим решением было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта. Кроме того, США продолжают поставки вооружений Украине – об их приостановке пока не заявлялось.

США Происшествия Дмитрий Песков

Комментарии 10

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Гость

17:26:55 04-02-2025

Помогали и будут помогать Украине. Бизнес есть бизнес.

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Гость

18:02:55 04-02-2025

Делец остаётся дельцом и в президентском кресле...

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Гость

18:20:40 04-02-2025

Гость (18:02:55 04-02-2025) Делец остаётся дельцом и в президентском кресле...... Это Вы о ком? О всех троих?

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Гость

18:19:52 04-02-2025

Так вон оно что, люди гибнут за металл... Вернее за редкоземельный металл. Просто бизнес и ничего личного. Война олигархов?

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Гость

11:14:59 05-02-2025

Гость (18:19:52 04-02-2025) Так вон оно что, люди гибнут за металл... Вернее за редкозем... Когда начинаешь большую политику рассматривать через призму денег, прибыли и выгоды, то сразу все становится на свои места. Главное чтобы простые граждане об этом не догадывались))) Поздравляю! Вы прозрели!

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Гость

18:55:37 04-02-2025

Кто поверит, что раньше из окраины ничего редкоземельного не вывозили в США? Просто теперь решили легализовать.

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Гена

23:08:05 04-02-2025

Бесполезно... Хоть что делайте. Хохлы проиграли...

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Гость

11:46:28 05-02-2025

Хитрый Трамп. Но при хорошем для России раскладе может не успеть

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Гость

12:43:45 05-02-2025

России тоже не будут лишними редкоземельные металлы Украины.

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Гость

14:19:17 05-02-2025

Гость (12:43:45 05-02-2025) России тоже не будут лишними редкоземельные металлы Украины.... именно

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