Песков: в БРИКС не обсуждают создание общей валюты

Он отметил, что речь идет о создании новых инвестиционных платформ

31 января 2025, 20:55, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA

БРИКС не ведет обсуждений вопроса о создании общей валюты, речь идет о создании новых инвестиционных платформ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что государства БРИКС не должны создавать собственную валюту или поддерживать другую в качестве замены доллару в международной торговле. Политик пригрозил введением пошлин в 100% в случае таких попыток.