Песков: в БРИКС не обсуждают создание общей валюты
Он отметил, что речь идет о создании новых инвестиционных платформ
31 января 2025, 20:55, ИА Амител
БРИКС не ведет обсуждений вопроса о создании общей валюты, речь идет о создании новых инвестиционных платформ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что государства БРИКС не должны создавать собственную валюту или поддерживать другую в качестве замены доллару в международной торговле. Политик пригрозил введением пошлин в 100% в случае таких попыток.
"Здесь надо напомнить слова нашего президента, которые для нас все-таки являются гораздо более важными и значимыми. Дело в том, что в БРИКС не ведется речи о создании общей валюты и не велось. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны", – заявил Песков, комментируя, как подобные заявления могут повлиять на настрой БРИКС расширить расчеты в нацвалютах.
03:43:42 01-02-2025
Чуть было хватило духу припугнуть Дядюшку Сэма введением общей валюты, альтернативной доллару, как самим стало жутко и пришлось тут же идти на попятную!?
09:19:29 01-02-2025
Гость (03:43:42 01-02-2025) Чуть было хватило духу припугнуть Дядюшку Сэма введением общ... Зачем пугать дядюшку? Когда можно сделать всё по-тихому. Проводить взаиморасчеты, не пользуясь долларом.
10:09:45 01-02-2025
Как это? А я уже купил 1000 R5.