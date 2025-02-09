Песков не подтвердил и не опроверг публикации о контактах Путина и Трампа

По его словам, сейчас возникает "много разных контактов"

09 февраля 2025, 15:55, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Maxim Shemetov / POOL / EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о контактах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", – заявил представитель Кремля.

Ранее газета The New York Post написала, что Трамп сообщил об обсуждении по телефону с Путиным урегулирования конфликта на Украине.