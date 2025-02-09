Песков не подтвердил и не опроверг публикации о контактах Путина и Трампа
По его словам, сейчас возникает "много разных контактов"
09 февраля 2025, 15:55, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о контактах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает ТАСС.
"По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", – заявил представитель Кремля.
Ранее газета The New York Post написала, что Трамп сообщил об обсуждении по телефону с Путиным урегулирования конфликта на Украине.
16:56:01 09-02-2025
Поразительно, о таких важных переговорах мы узнаем от самого Трампа, а не от пресс-секретаря президента РФ.
19:51:09 09-02-2025
Гость (16:56:01 09-02-2025) Поразительно, о таких важных переговорах мы узнаем от само... если Трампа послушать, то он и Гренландию готов купить и конфликт на Украине за сутки решить...
Короче звезда бол
09:34:44 10-02-2025
Шинник (19:51:09 09-02-2025) если Трампа послушать, то он и Гренландию готов купить и кон... намаемся ещё с ним.
17:14:54 09-02-2025
Не сильно личное обсуждают?
18:22:57 09-02-2025
Типа контактов у Кремля с Дядюшкой Сэмом такая "уйма", что уследить за каждым из них (в том числе персональным - с участием первых лиц!) "весьма затруднительно"? Самому-то пресс-секретарю не смешно столь "веско" оправдывать своё "неведение"?
10:16:14 10-02-2025
Бесполезная личность, его бубнёж в усики непонятен, он должен чётко озвучивать, а не хрипеть в полусне. Никогда не понятно, что он говорит