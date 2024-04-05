Песков: обвинения Макрона о желании России сорвать Олимпиаду-2024 неприемлемы
По его словам, такие заявления ничем не подкрепляются
05 апреля 2024, 20:31, ИА Амител
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона о желании России сорвать Олимпийские игры-2024. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Макрон заявил, что Россия ставит под угрозу проведение Олимпиады. По его мнению, Кремль проводит кампанию дезинформации с целью срыва турнира.
"Это абсолютно голословные обвинения — и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией", — заявил пресс-секретарь президента России. Представитель главы государства также назвал подобные обвинения абсолютно неприемлемыми.
21:22:54 05-04-2024
А почему бы не сорвать эту Олимпиаду?Что тут неприемлимого?В связи с чем российским спортсменам запрещают в ней участвовать,а например израильским разрешают?По данным ООН с октября 2023 года до настоящего времени в Секторе Газа погибло 40 тысяч палестинцев,в основном женщины и дети.Бомбили их израильтяне.
08:03:50 06-04-2024
Гость (21:22:54 05-04-2024) А почему бы не сорвать эту Олимпиаду?Что тут неприемлимого?В... Мельдония хомячить не надо .
11:12:03 06-04-2024
Гость (08:03:50 06-04-2024) Мельдония хомячить не надо ....
Мельдоний запретили продажные забугорные чиновники.Аналогичные западные не запрещают.
09:57:08 06-04-2024
Гость (21:22:54 05-04-2024) А почему бы не сорвать эту Олимпиаду?Что тут неприемлимого?В... Обвинения неприемлемы, но мысль хорошая!
08:08:22 07-04-2024
Гость (09:57:08 06-04-2024) Обвинения неприемлемы, но мысль хорошая!...
Сами ничего толком создать не могут. Надо значит и везде сломать, сорвать, разрушить.
15:04:29 07-04-2024
Какой дуракь это придумал. Они жепу до крови рвут чтобы подобрать и направить шобло предателей и принять обязательное участие в мировом оскорблении чести и достоинства России и народа. Надо же спасать активы и недвижимость за рубежом. Сталин бы сразу расстрелял инициаторов этой диверсионной акции. Только бы заикнулись и были бы трупами.