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Песков: обвинения Макрона о желании России сорвать Олимпиаду-2024 неприемлемы

По его словам, такие заявления ничем не подкрепляются

05 апреля 2024, 20:31, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона о желании России сорвать Олимпийские игры-2024. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Макрон заявил, что Россия ставит под угрозу проведение Олимпиады. По его мнению, Кремль проводит кампанию дезинформации с целью срыва турнира.

"Это абсолютно голословные обвинения — и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией", — заявил пресс-секретарь президента России. Представитель главы государства также назвал подобные обвинения абсолютно неприемлемыми.

Политика

Комментарии 6

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Гость

21:22:54 05-04-2024

А почему бы не сорвать эту Олимпиаду?Что тут неприемлимого?В связи с чем российским спортсменам запрещают в ней участвовать,а например израильским разрешают?По данным ООН с октября 2023 года до настоящего времени в Секторе Газа погибло 40 тысяч палестинцев,в основном женщины и дети.Бомбили их израильтяне.

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Гость

08:03:50 06-04-2024

Гость (21:22:54 05-04-2024) А почему бы не сорвать эту Олимпиаду?Что тут неприемлимого?В... Мельдония хомячить не надо .

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Гость

11:12:03 06-04-2024

Гость (08:03:50 06-04-2024) Мельдония хомячить не надо ....
Мельдоний запретили продажные забугорные чиновники.Аналогичные западные не запрещают.

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Гость

09:57:08 06-04-2024

Гость (21:22:54 05-04-2024) А почему бы не сорвать эту Олимпиаду?Что тут неприемлимого?В... Обвинения неприемлемы, но мысль хорошая!

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Гость

08:08:22 07-04-2024

Гость (09:57:08 06-04-2024) Обвинения неприемлемы, но мысль хорошая!...
Сами ничего толком создать не могут. Надо значит и везде сломать, сорвать, разрушить.

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Гость

15:04:29 07-04-2024

Какой дуракь это придумал. Они жепу до крови рвут чтобы подобрать и направить шобло предателей и принять обязательное участие в мировом оскорблении чести и достоинства России и народа. Надо же спасать активы и недвижимость за рубежом. Сталин бы сразу расстрелял инициаторов этой диверсионной акции. Только бы заикнулись и были бы трупами.

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