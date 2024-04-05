Песков: обвинения Макрона о желании России сорвать Олимпиаду-2024 неприемлемы

По его словам, такие заявления ничем не подкрепляются

05 апреля 2024, 20:31, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона о желании России сорвать Олимпийские игры-2024. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Макрон заявил, что Россия ставит под угрозу проведение Олимпиады. По его мнению, Кремль проводит кампанию дезинформации с целью срыва турнира.

"Это абсолютно голословные обвинения — и в первом, и во втором случае. Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией", — заявил пресс-секретарь президента России. Представитель главы государства также назвал подобные обвинения абсолютно неприемлемыми.