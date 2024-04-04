Песков прокомментировал слова Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в РФ
Ранее украинский лидер заявил, что Кремль якобы готовит дополнительный этап призыва из запаса
04 апреля 2024, 08:45, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление президента Владимира Зеленского о якобы планирующейся в РФ дополнительной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Зеленский заявил, что в России якобы готовятся дополнительно мобилизовать до 300 тысяч военных к 1 июня.
"Это неправда", - сказал Песков, комментируя слова украинского лидера. Напомним, что глава России Владимир Путин неоднократно говорил, что необходимости в новой волне мобилизации в России нет. Он обращал внимание на большое число добровольцев, подчеркивая, что поток российских мужчин, которые "готовы защищать интересы Родины с оружием в руках", не сокращается.
08:50:31 04-04-2024
Песков у Зеленского ещё подрабатывает?
09:40:25 04-04-2024
Унизительно как как-то получилось. Оправдывается. Мог бы подыграть.
10:16:33 04-04-2024
Да у Пескова всё неправда)))
10:23:00 04-04-2024
Гость (10:16:33 04-04-2024) Да у Пескова всё неправда)))... А у Украины? Сколько раз они объявляли скорую мобилизацию в РФ? Да постоянно "вангуют", непрерывно вбрасывают
11:05:00 04-04-2024
После теракта в Крокусе добровольцев прибавилось.
11:10:57 04-04-2024
Гость (11:05:00 04-04-2024) После теракта в Крокусе добровольцев прибавилось.... у коллеги муж ушел добровольцем после Крокуса
12:13:17 04-04-2024
слова Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в РФ --- может Зеленский про производство гиперзвука в РФ что-нибудь знает