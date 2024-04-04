Песков прокомментировал слова Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в РФ

Ранее украинский лидер заявил, что Кремль якобы готовит дополнительный этап призыва из запаса

04 апреля 2024, 08:45, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление президента Владимира Зеленского о якобы планирующейся в РФ дополнительной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что в России якобы готовятся дополнительно мобилизовать до 300 тысяч военных к 1 июня.

"Это неправда", - сказал Песков, комментируя слова украинского лидера. Напомним, что глава России Владимир Путин неоднократно говорил, что необходимости в новой волне мобилизации в России нет. Он обращал внимание на большое число добровольцев, подчеркивая, что поток российских мужчин, которые "готовы защищать интересы Родины с оружием в руках", не сокращается.