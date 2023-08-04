Путин подписал закон о повышении призывного возраста в России

С 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста повысится на три года — с 27 до 30 лет

04 августа 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста повысится на три года – с 27 до 30 лет. Нижняя граница останется прежней.

Также глава государства подписал закон, который запрещает выезд из России для призывников с момента направления повестки по месту работы или учебы и до явки в военкомат.

Он также запрещает призывникам покидать Россию со дня публикации повестки в реестре вручения повесток.