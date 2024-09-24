Песков объяснил, почему Путин не дает заданий СМИ

Кремль не считает возможным вмешиваться в редполитику отечественных медиа, отметил пресс-секретарь президента

24 сентября 2024, 19:26, ИА Амител

Владимир Путин и Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему ни он, ни Владимир Путин не дают задания СМИ.

По его словам, Кремль не считает возможным вмешиваться в редакционную политику российских медиа.

"Это удел ваших западных коллег. Они работают под запредельным прессингом и иногда даже насилием со стороны своих властей и кураторов", – приводит его слова телеграм-канал "Вы слушали Маяк".

Российские власти же с уважением относятся к редполитике отечественных СМИ, подчеркнул Песков.