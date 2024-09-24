Песков объяснил, почему Путин не дает заданий СМИ
Кремль не считает возможным вмешиваться в редполитику отечественных медиа, отметил пресс-секретарь президента
24 сентября 2024, 19:26, ИА Амител
Владимир Путин и Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему ни он, ни Владимир Путин не дают задания СМИ.
По его словам, Кремль не считает возможным вмешиваться в редакционную политику российских медиа.
"Это удел ваших западных коллег. Они работают под запредельным прессингом и иногда даже насилием со стороны своих властей и кураторов", – приводит его слова телеграм-канал "Вы слушали Маяк".
Российские власти же с уважением относятся к редполитике отечественных СМИ, подчеркнул Песков.
14:35:09 25-09-2024
а надо бы. по любому поводу население кошмарят. "могут подорожать" "могут принять закон" и пр. А ведь могут и НЕ принять и пр. а БУРИ АДСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ это вообще прям садизм от СМИ какой-то, упиваются новостями со знаком "минус"