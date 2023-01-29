Песков объяснил, почему в России засекречивают информацию об экономике

По его словам, данные получают те, кому необходимо их знать

29 января 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему в России засекречивают информацию об экономической ситуации. Его слова передаёт газета Financial Times.

"Ведётся гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные", – сказал Песков.

Он добавил, что доступ к информации получают все, кому необходимо об этом знать.

Как отмечает автор статьи, во власти ведутся дискуссии о том, стоит ли рассекречивать больше информации об экономике.