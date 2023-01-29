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Песков объяснил, почему в России засекречивают информацию об экономике

По его словам, данные получают те, кому необходимо их знать

29 января 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему в России засекречивают информацию об экономической ситуации. Его слова передаёт газета Financial Times.

"Ведётся гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные", – сказал Песков.

Он добавил, что доступ к информации получают все, кому необходимо об этом знать.

Как отмечает автор статьи, во власти ведутся дискуссии о том, стоит ли рассекречивать больше информации об экономике.

 

Комментарии 7

  • Понятно. Так может данные такие хорошие, что все просто бы обзавидывались ? Не?
    29 января, Гость   Ответить
  • Я так понимаю, что данные о доходах депов тоже на руку врагам, раз уж им разрешили не заполнять декларации. Какой грамотный ход в защиту народных избранников!
    29 января, Гость   Ответить
  • Вот враги то как раз имеют доступ к информации, а народ нет
    29 января, Гость   Ответить
  • А что тут секретить в магазинах на ценниках всё написано.
    29 января, Гость   Ответить
  • Гость, А что тут секретить в магазинах на ценниках всё написано.____ В наших фишках по ЗП это все указано вот они их и секретят)))
    30 января, Гость   Ответить
  • Потому что, если рассекретить, россияне умом тронутся
    30 января, Гость   Ответить
  • Значит никто информацию не получает.
    30 января, Гость   Ответить
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