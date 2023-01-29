Песков объяснил, почему в России засекречивают информацию об экономике
По его словам, данные получают те, кому необходимо их знать
29 января 2023, 16:14, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему в России засекречивают информацию об экономической ситуации. Его слова передаёт газета Financial Times.
"Ведётся гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные", – сказал Песков.
Он добавил, что доступ к информации получают все, кому необходимо об этом знать.
Как отмечает автор статьи, во власти ведутся дискуссии о том, стоит ли рассекречивать больше информации об экономике.
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