Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии ростом числа угроз
Он отметил враждебную обстановку на западных рубежах и нестабильность на восточных
17 сентября 2024, 19:55, ИА Амител
Призывники на плацу / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что ранее Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2 289 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих.
"Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер", – сказал он.
21:28:46 17-09-2024
Симметричный ответ на обстрелы территории РФ?
05:14:31 18-09-2024
Вызов бросивший планете,
Дурака свалял буян:
Походя посеял ветер -
Жнёт в итоге ураган...
08:42:54 18-09-2024
Интересно почему же обстановка такая сложилась
11:55:24 18-09-2024
и нестабильностью на восточных рубежах --- о, Япония?
14:38:45 18-09-2024
Больше 30 лет назад началось. В декабре 1991. Страна исчезла. До сих пор аукается. И еще не конец