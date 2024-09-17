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Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии ростом числа угроз

Он отметил враждебную обстановку на западных рубежах и нестабильность на восточных

17 сентября 2024, 19:55, ИА Амител

Призывники на плацу / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Призывники на плацу / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2 289 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих.

"Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер", – сказал он.

Политика Дмитрий Песков спецоперация

Комментарии 5

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Гость

21:28:46 17-09-2024

Симметричный ответ на обстрелы территории РФ?

  -5 Нравится
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Гость

05:14:31 18-09-2024

Вызов бросивший планете,
Дурака свалял буян:
Походя посеял ветер -
Жнёт в итоге ураган...

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Гость

08:42:54 18-09-2024

Интересно почему же обстановка такая сложилась

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Гость

11:55:24 18-09-2024

и нестабильностью на восточных рубежах --- о, Япония?

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Гость

14:38:45 18-09-2024

Больше 30 лет назад началось. В декабре 1991. Страна исчезла. До сих пор аукается. И еще не конец

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