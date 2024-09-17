Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии ростом числа угроз

Он отметил враждебную обстановку на западных рубежах и нестабильность на восточных

17 сентября 2024, 19:55, ИА Амител

Призывники на плацу / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Увеличение численности российской армии связано с ростом числа угроз по периметру границ РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2 289 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих.

"Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятия соответствующих мер", – сказал он.