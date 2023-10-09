Песков оценил идею Кадырова отказаться от выборов президента в 2024 году

Пресс-секретарь президента отметил, что в России, скорее всего, никто не способен соперничать с Путиным в плане электората

09 октября 2023, 20:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости провести новые выборы главы государства, а Кремль опирается на его высказывания. Как сообщает телеканал "360", так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отказаться от выборов президента или провести их с одним кандидатом, Путиным.

"На данный момент мы исходим от слов Путина, который уже говорил о необходимости соблюдения требований Конституции", — заявил Песков.При этом пресс-секретарь президента отметил, что в России, скорее всего, никто не способен соперничать с Путиным в плане электората. Он подчеркнул, что Путин является "лидирующим политиком", который демонстрирует "беспрецедентную консолидацию общества".

Напомним, что ранее Кадыров предложил отменить выборы президента РФ, которые должны пройти в 2024 году, на время проведения спецоперации. Он подчеркнул, что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну.