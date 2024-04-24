Песков отказался комментировать инцидент с главой чеченского МЧС

По его словам, Кремль не может комментировать подобные инциденты

24 апреля 2024, 20:34, ИА Амител

Фото: МЧС Чеченской Республики / Telegram

Кремль не может вмешиваться в инцидент с начальником ГУМЧС РФ по Чеченской Республике Алиханом Цакаевым, задержанным на прошлой неделе на границе Чечни и Дагестана, это прерогатива других органов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не прерогатива Кремля, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения и других органов, поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться", – заявил представитель главы государства.

Напомним, что ранее ГУМВД РФ по СКФО провело проверку по факту инцидента. В ведомстве заявили, что нарушитель ехал по встречной полосе, оказал сопротивление и нанес удары правоохранителям. Результаты расследования ситуации направят в Следственный комитет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Цакаев не совершил "грубого нарушения". По его словам, несколько человек попытались "в грубейшей форме" задержать Цакаева без объяснения причин.