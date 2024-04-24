Песков отказался комментировать инцидент с главой чеченского МЧС
По его словам, Кремль не может комментировать подобные инциденты
24 апреля 2024, 20:34, ИА Амител
Кремль не может вмешиваться в инцидент с начальником ГУМЧС РФ по Чеченской Республике Алиханом Цакаевым, задержанным на прошлой неделе на границе Чечни и Дагестана, это прерогатива других органов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не прерогатива Кремля, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения и других органов, поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться", – заявил представитель главы государства.
Напомним, что ранее ГУМВД РФ по СКФО провело проверку по факту инцидента. В ведомстве заявили, что нарушитель ехал по встречной полосе, оказал сопротивление и нанес удары правоохранителям. Результаты расследования ситуации направят в Следственный комитет.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Цакаев не совершил "грубого нарушения". По его словам, несколько человек попытались "в грубейшей форме" задержать Цакаева без объяснения причин.
20:57:40 24-04-2024
По его словам, Кремль не может комментировать подобные инциденты. Все понятно. Закона в стране нет...
21:30:01 24-04-2024
Врёт, трусишка. Кремль даже помиловать может любого. Кремль понять можно. Такими дебилами по всей стране поуправляй.
22:53:23 24-04-2024
Гость (21:30:01 24-04-2024) Врёт, трусишка. Кремль даже помиловать может любого. Кремль ... Не надо было ставить таких дебилов, что бы потом мучаться управлять ими...! Вообще не надо было такую систему строить когда на верх приходят не профессионалы а близкие и родственники...!
21:55:33 24-04-2024
Победителей не судят...
22:53:46 24-04-2024
Гость (21:55:33 24-04-2024) Победителей не судят... ... Нормальный суд всех судит
00:31:11 25-04-2024
Гость (21:55:33 24-04-2024) Победителей не судят... ... Победителей где, чего и кого?
09:41:53 25-04-2024
Гость (00:31:11 25-04-2024) Победителей где, чего и кого?... Ты не поймёшь всеравно. И в тврих методичках про это не пишут
22:39:06 24-04-2024
Думаю нужно выдать медаль Адаму за урегулирование конфликта и жить дальше, ну было и было. Недавно вон избили постового на блокпосту и тоже нормально всё
07:20:40 25-04-2024
Ворон-ворону.
08:42:46 25-04-2024
Запад может и помочь журналистам, чтобы этот конфликт пораздували
08:49:49 25-04-2024
А какой ВУЗ закончил этот товарисчь, что руководит целым МЧС? И почему на непатриотичном автомобиле перемещается?
09:45:18 25-04-2024
Хозяин не велел комментировать
09:51:23 25-04-2024
а почему на шевроне Россия написана на вражеском?
17:12:26 25-04-2024
гость (09:51:23 25-04-2024) а почему на шевроне Россия написана на вражеском?... А ты откуда знаешь вражеский?
11:04:02 25-04-2024
Гордая республика все никак цивилизоваться не может. Так в феодализме и прозябает, тут нищета низов и роскошество и безответственность элит. Сталин с депортацией хоть как то решал этот вопрос.
11:50:18 25-04-2024
Западу нравится. Народов много, вот бы стравить. Бабки есть, блогерам вкинуть, чтобы пораздували. "А еще они называли тебя земляным червяком"