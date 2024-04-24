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Песков отказался комментировать инцидент с главой чеченского МЧС

По его словам, Кремль не может комментировать подобные инциденты

24 апреля 2024, 20:34, ИА Амител

Фото: МЧС Чеченской Республики / Telegram
Фото: МЧС Чеченской Республики / Telegram

Кремль не может вмешиваться в инцидент с начальником ГУМЧС РФ по Чеченской Республике Алиханом Цакаевым, задержанным на прошлой неделе на границе Чечни и Дагестана, это прерогатива других органов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не прерогатива Кремля, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения и других органов, поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться", – заявил представитель главы государства.

Напомним, что ранее ГУМВД РФ по СКФО провело проверку по факту инцидента. В ведомстве заявили, что нарушитель ехал по встречной полосе, оказал сопротивление и нанес удары правоохранителям. Результаты расследования ситуации направят в Следственный комитет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Цакаев не совершил "грубого нарушения". По его словам, несколько человек попытались "в грубейшей форме" задержать Цакаева без объяснения причин.

Происшествия Политика Дмитрий Песков

Комментарии 16

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Гость

20:57:40 24-04-2024

По его словам, Кремль не может комментировать подобные инциденты. Все понятно. Закона в стране нет...

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Гость

21:30:01 24-04-2024

Врёт, трусишка. Кремль даже помиловать может любого. Кремль понять можно. Такими дебилами по всей стране поуправляй.

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Гость

22:53:23 24-04-2024

Гость (21:30:01 24-04-2024) Врёт, трусишка. Кремль даже помиловать может любого. Кремль ... Не надо было ставить таких дебилов, что бы потом мучаться управлять ими...! Вообще не надо было такую систему строить когда на верх приходят не профессионалы а близкие и родственники...!

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Гость

21:55:33 24-04-2024

Победителей не судят...

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Гость

22:53:46 24-04-2024

Гость (21:55:33 24-04-2024) Победителей не судят... ... Нормальный суд всех судит

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Гость

00:31:11 25-04-2024

Гость (21:55:33 24-04-2024) Победителей не судят... ... Победителей где, чего и кого?

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Гость

09:41:53 25-04-2024

Гость (00:31:11 25-04-2024) Победителей где, чего и кого?... Ты не поймёшь всеравно. И в тврих методичках про это не пишут

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Гость

22:39:06 24-04-2024

Думаю нужно выдать медаль Адаму за урегулирование конфликта и жить дальше, ну было и было. Недавно вон избили постового на блокпосту и тоже нормально всё

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Гость

07:20:40 25-04-2024

Ворон-ворону.

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Гость

08:42:46 25-04-2024

Запад может и помочь журналистам, чтобы этот конфликт пораздували

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Гость

08:49:49 25-04-2024

А какой ВУЗ закончил этот товарисчь, что руководит целым МЧС? И почему на непатриотичном автомобиле перемещается?

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Гость

09:45:18 25-04-2024

Хозяин не велел комментировать

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гость

09:51:23 25-04-2024

а почему на шевроне Россия написана на вражеском?

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Гость

17:12:26 25-04-2024

гость (09:51:23 25-04-2024) а почему на шевроне Россия написана на вражеском?... А ты откуда знаешь вражеский?

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Гость

11:04:02 25-04-2024

Гордая республика все никак цивилизоваться не может. Так в феодализме и прозябает, тут нищета низов и роскошество и безответственность элит. Сталин с депортацией хоть как то решал этот вопрос.

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Гость

11:50:18 25-04-2024

Западу нравится. Народов много, вот бы стравить. Бабки есть, блогерам вкинуть, чтобы пораздували. "А еще они называли тебя земляным червяком"

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