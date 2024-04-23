Появились новые подробности о задержании главы МЧС Чечни
Источники Baza утверждают, что росгвардейцы требовали отпустить чиновника, угрожая полицейским автоматами
23 апреля 2024, 22:59, ИА Амител
Очевидцы рассказали новые подробности инцидента с начальником МЧС Чечни Алиханом Цакаевом на КПП "Герзель". Как сообщает Telegram-канал Baza, росгвардейцы требовали отпустить чиновника, угрожая полицейским автоматами.
По информации источников издания, Цакаев якобы оскорблял сотрудников полиции, ударил ногой в живот старшего сержанта, а по колену – старшего лейтенанта. Министр обзывал полицейских, угрожал изнасилованием и говорил, что вскоре они узнают, кто он такой.
После этого на черном внедорожнике прибыли вооруженные люди. Ими якобы были росгвардейцы. Они тоже нанесли несколько ударов полицейским и, демонстрируя автоматы, заставили их отпустить Цакаева. Он сел в свой автомобиль и уехал.
Напомним, что, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, инцидент произошел 14 апреля, однако информация о нем появилась лишь 17 апреля. Генерал передвигался на черном внедорожнике и привлек внимание местных сотрудников ДПС на КПП "Герзель".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Цакаев не совершил "грубого нарушения". По его словам, несколько человек попытались "в грубейшей форме" задержать Цакаева без объяснения причин. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП "Герзель". Вместе с тем он отметил, что не может допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир дагестанских сотрудников МВД.
Позднее МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу заявило о результатах проверки инцидента на КПП "Герзель". По их версии, мужчина двигался по встречной полосе, оказал "активное сопротивление" и "предпринял попытку скрыться", а после угрожал сотрудникам и нанес несколько ударов правоохранителям. Результаты передали в СК РФ.
01:29:57 24-04-2024
Это остается безнаказанным? Верной дорогой идем, товарищи...
07:33:24 24-04-2024
Гость (01:29:57 24-04-2024) Это остается безнаказанным? Верной дорогой идем, товарищи...... Да уже пришли...
06:25:18 24-04-2024
Противостояние МВД и росгвардии?? Я пошел за попкорном.
07:44:19 24-04-2024
- "Глава Дагестана Сергей Меликов призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП "Герзель"." ---- Ответ простой - боится Кадырова.
08:21:07 24-04-2024
И кто тут рассказывал, что у нас в стране капитализм? Капитализм подразумевает наличие в стране действующих законов, иначе какой смысл зарабатывать капитал, если его в любой момент могут отнять. Добро пожаловать в феодализм...
08:51:23 24-04-2024
Гость (08:21:07 24-04-2024) И кто тут рассказывал, что у нас в стране капитализм? Капита... Капитализм подразумевает эксплуатацию человека человеком. Больше он ничего не подразумевает.
16:03:03 25-04-2024
вот такие у нас генералы, бандиты нервно курят сторонке,
к сожалению история показывает, что когда в государстве закон не соблюдают сами госслужащие, будущего у такого государства нет