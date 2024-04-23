Появились новые подробности о задержании главы МЧС Чечни

Источники Baza утверждают, что росгвардейцы требовали отпустить чиновника, угрожая полицейским автоматами

23 апреля 2024, 22:59, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Очевидцы рассказали новые подробности инцидента с начальником МЧС Чечни Алиханом Цакаевом на КПП "Герзель". Как сообщает Telegram-канал Baza, росгвардейцы требовали отпустить чиновника, угрожая полицейским автоматами.

По информации источников издания, Цакаев якобы оскорблял сотрудников полиции, ударил ногой в живот старшего сержанта, а по колену – старшего лейтенанта. Министр обзывал полицейских, угрожал изнасилованием и говорил, что вскоре они узнают, кто он такой.

После этого на черном внедорожнике прибыли вооруженные люди. Ими якобы были росгвардейцы. Они тоже нанесли несколько ударов полицейским и, демонстрируя автоматы, заставили их отпустить Цакаева. Он сел в свой автомобиль и уехал.

Напомним, что, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, инцидент произошел 14 апреля, однако информация о нем появилась лишь 17 апреля. Генерал передвигался на черном внедорожнике и привлек внимание местных сотрудников ДПС на КПП "Герзель".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Цакаев не совершил "грубого нарушения". По его словам, несколько человек попытались "в грубейшей форме" задержать Цакаева без объяснения причин. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал не "подогревать" ситуацию после инцидента на КПП "Герзель". Вместе с тем он отметил, что не может допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир дагестанских сотрудников МВД.

Позднее МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу заявило о результатах проверки инцидента на КПП "Герзель". По их версии, мужчина двигался по встречной полосе, оказал "активное сопротивление" и "предпринял попытку скрыться", а после угрожал сотрудникам и нанес несколько ударов правоохранителям. Результаты передали в СК РФ.