Песков отказался комментировать информацию о состоянии здоровья Набиуллиной
Представитель Кремля просто пожелал здоровья Эльвире Сахипзадовне
16 января 2024, 16:48, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об ухудшении здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает ТАСС.
Ранее в соцсетях распространялась информация об ухудшении состояния здоровья Набиуллиной. Журналисты попросили Пескова прокомментировать эти данные.
"Я не считаю уместным этот вопрос, это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать", – сказал Песков.
Он подчеркнул, что в любом случае желает главе ЦБ здоровья, сил и "продолжения такой целеустремленности".
16:56:24 16-01-2024
"Я не считаю уместным этот вопрос, это абсолютно личная информация о состоянии здоровья..." --- вот это да!? женщина крутит вертит ключевой ставкой в России, можно сказать крутит-вертит банки в стране... не известно что с ней!? и это теперь сугубо личная информация!!?
17:04:11 16-01-2024
Ну наконец-то
18:39:53 16-01-2024
Надеюсь, дождемся
21:05:10 16-01-2024
Гость (18:39:53 16-01-2024) Надеюсь, дождемся... Вы правда думаете, что без Эльвиры лучше станет? Да будете мечтать, чтобы все вернуть хотя бы как сейчас, но нет. Запомните это, думаю уже скоро сами убедитесь.
21:15:39 16-01-2024
Гость (21:05:10 16-01-2024) Вы правда думаете, что без Эльвиры лучше станет? Да будете м... Если же такая Эльвира придет, то как было, день ото дня хуже и хуже, так и будет.
11:45:40 17-01-2024
Гость (21:05:10 16-01-2024) Вы правда думаете, что без Эльвиры лучше станет? Да будете м... Вы фолло́вер Набиулиной?
19:34:08 16-01-2024
- "Ранее в соцсетях распространялась информация об ухудшении состояния здоровья Набиуллиной."================= Не ужели проклятия народа, дошли до небес?
20:58:45 16-01-2024
даже бездомных собак мне больше жалко
21:12:32 16-01-2024
Гость (20:58:45 16-01-2024) даже бездомных собак мне больше жалко... Бездомные собаки, столько зла не принесли с курсом доллара.
23:02:16 16-01-2024
Я неделю пить буду!!!!
06:58:47 17-01-2024
Какие тут примитивные людишки в качестве аудитории подвизаются…. Мало того, что радоваться болезни другого - это по человечески мерзко и обязательно вернется бумерангом, так они еще и ничего в деятельности ЦБ не понимают, не понимают за счет каких шагов и методов экономика России до сих пор функционирует и настроилась на военные рельсы. Вы напоминаете барана, который судит об окружающем мире по картинке в щелочке из своего загона.
07:30:14 17-01-2024
Гость (06:58:47 17-01-2024) Какие тут примитивные людишки в качестве аудитории подвизают... Если человек причинил зло многим, то говорить живи долго, это будет не Божески. Гость, военные рельсы в процветание не приведут, будет разорение и забвение. Ты этого хочешь?
08:47:53 17-01-2024
Гость (07:30:14 17-01-2024) Если человек причинил зло многим, то говорить живи долго, эт... Ты дурачок? Сейчас военные действия в самом разгаре. И да, я хочу победы своей страны. А ты не хочешь? Ты хохол?
09:12:15 17-01-2024
Гость (07:30:14 17-01-2024) Если человек причинил зло многим, то говорить живи долго, эт... Какое зло она принесла? Разорила тысячи спекулей на рублёвом курсе? Да поделом им.
11:54:08 17-01-2024
Гость (09:12:15 17-01-2024) Какое зло она принесла? Разорила тысячи спекулей на рублёвом... В первую очередь она нанесла урон всем жителям, а затем уже "спекулям на рублёвом курсе". Или вы живете по принципу: пусть мне вырвут глаз, зато соседу два?
12:57:26 17-01-2024
гость (11:54:08 17-01-2024) В первую очередь она нанесла урон всем жителям, а затем уже ... Урон кому среднему классу? Да она рыжим чубайсятам, давала проворачивать аферы со скачками проклятого доллара - набивать их мошну. Ты из тех?
08:57:32 17-01-2024
Гость (06:58:47 17-01-2024) Какие тут примитивные людишки в качестве аудитории подвизают... что Эльвира настроила? только и умеет что ставку повышать и банки кормить, а для настройки экономики полно других инструментов. но наши правительственные "экономисты" их похоже не знают. Или наши западные "враги-друзья" не дают ими воспользоваться?
11:59:58 17-01-2024
Гость (06:58:47 17-01-2024) Какие тут примитивные людишки в качестве аудитории подвизают... Кто вам сказал про военные рельсы? Никаких рельсов нет. Чтоб их сделать нужно все фабрики-заводы вернуть государству. Почитайте учебники по экономики, если нет желания читать послушайте Катасонова. Ваши так называемый рельсы пытаются натянуть за счет понижения уровня жизни народа.
13:00:38 17-01-2024
гость (11:59:58 17-01-2024) Кто вам сказал про военные рельсы? Никаких рельсов нет. Чтоб... Гость, правда 100%.
09:07:05 17-01-2024
Помню её высказывание несколько лет назад по поводу размещения российских резервов на Западе. На фоне ухудшения отношений с ЗАПАДОМ было много вопросов, зачем хранить деньги, инвестировать в недружественные страны. На что Набиуллина отвечала, что это очень хороший , высокодоходный инструмент, поэтому правильно засылать резервы туда, где выше процент.
11:49:23 17-01-2024
Гость (09:07:05 17-01-2024) Помню её высказывание несколько лет назад по поводу размеще... Экономисты Катасонов и Хазин уже прямым текстом заявляли, что деятельность Эльви́ры Сахипза́довны как должностного лица нанесла ущерб экономики страны в разы больше, чем все санкции запада вместе взятые.
14:34:28 17-01-2024
Ну хоть на кого-то всевышний наконец обратил внимание.