Песков отказался комментировать информацию о состоянии здоровья Набиуллиной

Представитель Кремля просто пожелал здоровья Эльвире Сахипзадовне

16 января 2024, 16:48, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об ухудшении здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает ТАСС.

Ранее в соцсетях распространялась информация об ухудшении состояния здоровья Набиуллиной. Журналисты попросили Пескова прокомментировать эти данные.

"Я не считаю уместным этот вопрос, это абсолютно личная информация о состоянии здоровья, мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что в любом случае желает главе ЦБ здоровья, сил и "продолжения такой целеустремленности".