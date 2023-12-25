Набиуллина рассказала, почему яйца "выстрелили" в конце 2023 года
Глава ЦБ отметила, что в России постоянно что-то резко дорожает
25 декабря 2023, 11:57, ИА Амител
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью РБК, что произошло с яйцами и почему они резко подорожали.
Набиуллина отметила, что когда в стране темп роста цен высокий, то "постоянно что-нибудь выстреливает".
"Я вспоминаю 2021 год – то один тип товаров, то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины", – пояснила глава ЦБ.
Ока указала, что рост цен на яйца прежде всего связан с тем, что увеличение спроса опережает возможности предложения.
Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, когда в стране снизятся цены на яйца.
12:04:53 25-12-2023
Ну если она видит проблему в росте спроса, а президент в опережающем росте доходов. Стоит ли удивляться ?
12:13:59 25-12-2023
Увеличение спроса?! А что случилось вдруг? Из-за чего увеличение спроса то? Население в стране выросло? Больше яиц стали употреблять? Может это предложение снизилось а не спрос вырос? Или цена на какой-нибудь продукт-субститут выросла неимоверно? (Рыба/Мясо например). Причина истинная в чем? Где гос. регулирование? Где импорт? Откройте импорт говядины из монголии, посмотрите сразу что с ценами будет на мясо и на яйцо. Только знают как акцизы корячить да НДС с пенсионным возрастом повышать, оптимизаторы федеральные и региональные... Слова не подобрать. Ставку ЦБ повысили - бороться с инфляцией - С0 взлетела до 160 руб./10 яиц...
13:04:59 25-12-2023
Алексей (12:13:59 25-12-2023) Увеличение спроса?! А что случилось вдруг? Из-за чего увелич... Да вы что ?Когда тут думать о населении,о его благополучии?У нас Африка в приоритете,вот где наше всё.Ох и несознательный же ,вы,элемент,Алексей,ох и несознательный-нам хлеба не надо-работу давай...
12:16:17 25-12-2023
увеличение спроса опережает возможности предложения --- а в связи с чем стали больше есть яиц? Хрень какая то
12:27:45 25-12-2023
Гость (12:16:17 25-12-2023) увеличение спроса опережает возможности предложения --- а в ... Вы прямую линию с президентом не смотрели что-ли??? Он прямо ответил, что это связано с опережающим ростом доходов населения. Что вам ещё не ясно?
12:22:12 25-12-2023
Есть такой ответ: потому что гладиолус!
12:23:11 25-12-2023
Постоянно ято-то дорожает. Глубоко проанализировали!
12:24:39 25-12-2023
Чушь полная. Рассчитано на недоумков
12:26:21 25-12-2023
Правильно,ей верить нельзя. Ни ее выразительное лицо, ни фамилия, ни отчество доверие вызывать не может.
12:31:31 25-12-2023
Это так же как интервью с гарантом - 17 тыс рублей зарплата среднего класса. Еще с таким серьезным лицом!
12:33:18 25-12-2023
когда в стране темп роста цен высокий, то "постоянно что-нибудь выстреливает".. другой вопрос - почему в СССР стабильность была?
12:35:52 25-12-2023
Притворство этой женщины порадает ( понятно что она тут "винтик"в команде и установка такая).Однако посмотрите абсолютно все подорожало - а по мнению этой " сказочнице"инфляция ничтожная.Что в обще происходит в наших правительсвах?
12:54:37 25-12-2023
Гость (12:35:52 25-12-2023) Притворство этой женщины порадает ( понятно что она тут "вин... Она же вам сказала - есть какие-то общие причины
12:44:40 25-12-2023
Да-да-да. Спрос настолько увеличился, что в пятницу из новооткрывшегося рядышком магазина тележками яйца в упаковках на помоечку вывозили. Отлично же - цены мы не снизим, зато сгноим и выбросим. Пир во время чумы какой-то...
12:58:06 25-12-2023
Гость (12:44:40 25-12-2023) Да-да-да. Спрос настолько увеличился, что в пятницу из новоо... тележками яйца в упаковках на помоечку вывозили --- Так это саботаж. Сталин так спрашивал
14:44:17 25-12-2023
Гость (12:44:40 25-12-2023) Да-да-да. Спрос настолько увеличился, что в пятницу из новоо... А это как с теми апельсинами. Мы выбросим их в море, но цену не снизить. Все равно привыкнут. Половину продали по завышенной цене, остальное на свалку. Доход тот же, а через неделю привыкнут, и куда они денутся?
13:37:25 25-12-2023
Неужели не понятно, курс взлетел, и производители ринулись карманы набивать валютой, НА ЭКСПОРТ повысился спрос, а не у росиян, так же и на кур.Пусть приведут цифры на сколько больше стали отгружать на экспорт вКитай, иран,ирак и пр.Цифры вас удивят.
14:18:30 25-12-2023
Гость (13:37:25 25-12-2023) Неужели не понятно, курс взлетел, и производители ринулись к... Это поняттно нам всем, гражданам, а высокопоставленным "слугам народа" это либо не понятно, и тогда грустно, что такие идиоты там сидят, либо они тоже в этом заинтересованы (в доле), что тоже плохо, и не понятно, что из этого хуже...
13:40:38 25-12-2023
Пусть вместе с правительством лучше приведут цифры на сколько увеличился спрос на экспорт кур и яиц
16:19:47 25-12-2023
Сговором производителей попахивает. Точнее, не попахивает - а воняет до рези в глазах.
23:53:34 25-12-2023
Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу, для начала или иноагенты и пятая колона снова не согласны?