Набиуллина рассказала, почему яйца "выстрелили" в конце 2023 года

Глава ЦБ отметила, что в России постоянно что-то резко дорожает

25 декабря 2023, 11:57, ИА Амител

Фото: cbr.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала в интервью РБК, что произошло с яйцами и почему они резко подорожали.

Набиуллина отметила, что когда в стране темп роста цен высокий, то "постоянно что-нибудь выстреливает".

"Я вспоминаю 2021 год – то один тип товаров, то другой. И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины", – пояснила глава ЦБ.

Ока указала, что рост цен на яйца прежде всего связан с тем, что увеличение спроса опережает возможности предложения.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, когда в стране снизятся цены на яйца.