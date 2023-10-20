Песков ответил на идею главы Латвии о закрытии Балтийского моря для России

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к таким ситуациям, как повреждение газопровода

20 октября 2023, 23:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков в ответ на идею президента Латвии Эдгара Ринкевича закрыть Балтику для РФ, призвал его подумать, что делать с этим морем после того, как выяснятся виновные в подрыве "Северных потоков". Как сообщает ТАСС, так он прокомментировал инициативу остановить проход судов по Балтийскому морю в случае, если причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

Напомним, что в понедельник, 9 октября, оператор Gasgrid Finland сообщил, что у них есть основания подозревать, что причиной необычайного падения давления в подводной газовой трубе Balticconnector стала диверсия. Сейчас работа трубопровода перекрыта.

После этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение газопровода Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.

Ринкевич заявил, что НАТО должно закрыть Балтийское море в том случае, если газопровод повредила Россия. При этом он отметил, что перед таким шагом следует дождаться результатов расследования.

Песков отметил, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к подобным ситуациям.

"А вот как Латвия поведет себя в отношении случая с "Северными потоками", нам очень интересно", – подчеркнул Песков.