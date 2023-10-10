Швеция готова помочь Эстонии и Финляндии в связи с повреждением газопровода
Ранее президент Финляндии Ниинисте заявил, что повреждение газопровода Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия
10 октября 2023, 21:33, ИА Амител
Швеция проявила готовность оказать любую необходимую помощь Эстонии и Финляндии в связи с повреждением газопровода Balticconnector. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем. Его слова передает
Билльстрем подчеркнул, что Швеция поддерживает своих "коллег" и готова помочь им в отношении повреждений, которая получила подводная газовая инфраструктура.
Напомним, что в понедельник, 9 октября, оператор Gasgrid Finland сообщил, что у них есть основания подозревать, что причиной необычайного падения давления в подводной газовой трубе Balticconnector стала диверсия. Сейчас работа трубопровода перекрыта.
После этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение газопровода Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.
07:53:15 11-10-2023
стала диверсия --- неужели? Может сочуствующие России не связанные с российской властью водолазы? Или Петров и Боширов?