Швеция готова помочь Эстонии и Финляндии в связи с повреждением газопровода

Ранее президент Финляндии Ниинисте заявил, что повреждение газопровода Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия

10 октября 2023, 21:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Швеция проявила готовность оказать любую необходимую помощь Эстонии и Финляндии в связи с повреждением газопровода Balticconnector. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем. Его слова передает

Билльстрем подчеркнул, что Швеция поддерживает своих "коллег" и готова помочь им в отношении повреждений, которая получила подводная газовая инфраструктура.

Напомним, что в понедельник, 9 октября, оператор Gasgrid Finland сообщил, что у них есть основания подозревать, что причиной необычайного падения давления в подводной газовой трубе Balticconnector стала диверсия. Сейчас работа трубопровода перекрыта.

После этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение газопровода Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.