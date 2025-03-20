Песков: переговоры России и США могут пройти в ближайшее время

По его словам, стороны планируют обсудить возобновление черноморской инициативы, а также различные аспекты урегулирования кризиса на Украине

20 марта 2025, 17:45, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Переговоры представителей РФ и США в Саудовской Аравии могут пройти в самое ближайшее время. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы, это начало следующей недели, самое начало, вот, это станет известно. Ну, действительно, речь идет о самых ближайших днях", – заявил представитель Кремля.

По его словам, стороны планируют обсудить возобновление черноморской инициативы, а также различные аспекты урегулирования кризиса на Украине. Кремль сообщит, кто будет представлять Москву на встрече с делегацией от Вашингтона.