Посетители Белого дома считают, что эта кнопка нужна для активации пуска ядерного оружия

20 марта 2025, 12:20, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп во время разговора с журналисткой Fox Лорой Ингрем показал красную кнопку на своем столе в Овальном кабинете и объяснил, зачем она нужна, пишет РБК.

Трамп пояснил, что красная кнопка необходима для вызова диетической колы. При этом посетовал, что многие ее считают активатором пуска ядерного оружия.

"Они говорят, если я нажму на нее, то наступит конец света", – сказал Трамп и нажал на кнопку.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал наказать бывшего президента США Джо Байдена за идею покушения на президента России Владимира Путина, а также заявил, что сам инцидент – это путь к ядерной войне.