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Трамп нажал на красную кнопку на своем столе во время разговора с журналисткой. Видео

Посетители Белого дома считают, что эта кнопка нужна для активации пуска ядерного оружия

20 марта 2025, 12:20, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп во время разговора с журналисткой Fox Лорой Ингрем показал красную кнопку на своем столе в Овальном кабинете и объяснил, зачем она нужна, пишет РБК.

Трамп пояснил, что красная кнопка необходима для вызова диетической колы. При этом посетовал, что многие ее считают активатором пуска ядерного оружия.

"Они говорят, если я нажму на нее, то наступит конец света", – сказал Трамп и нажал на кнопку.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал наказать бывшего президента США Джо Байдена за идею покушения на президента России Владимира Путина, а также заявил, что сам инцидент – это путь к ядерной войне.

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИПолитика
США Дональд Трамп

Комментарии 8

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Гость

12:24:39 20-03-2025

Шутник

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......

12:29:47 20-03-2025

Доиграется... Бахнем..

  -7 Нравится
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Гость

12:50:41 20-03-2025

...... (12:29:47 20-03-2025) Доиграется... Бахнем.. ... фуфырик?

  3 Нравится
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Гость

13:39:46 20-03-2025

Сразу вспомнился фильм "Особенности национальной рыбалки" "с газом или бtз..."

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Musik

14:32:59 20-03-2025

У меня одно время была типа такой, с блокиратором. Но я так не баловался.

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Гость

15:52:32 20-03-2025

А теперь всё, кабзда нормальным картинкам? Только безумные карикатуры из нейронки?

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майор

17:07:10 20-03-2025

как оказалось все что подписывал Байден будучи президентом подписывал не он -подпись ксерокопия оказывается а он пояснить ниче не может - деменция. И оказыывается все распоряжения о выделении лярдов украине теперь непонять кто там подписывал как оказалось

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Гость

00:01:35 21-03-2025

Как бы закулисно не договорились между собой старички: один на красную кнопку нажмёт, а другой во избежание гибели оставшейся части человечества "замешкается"...

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