Трамп нажал на красную кнопку на своем столе во время разговора с журналисткой. Видео
Посетители Белого дома считают, что эта кнопка нужна для активации пуска ядерного оружия
20 марта 2025, 12:20, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп во время разговора с журналисткой Fox Лорой Ингрем показал красную кнопку на своем столе в Овальном кабинете и объяснил, зачем она нужна, пишет РБК.
Трамп пояснил, что красная кнопка необходима для вызова диетической колы. При этом посетовал, что многие ее считают активатором пуска ядерного оружия.
"Они говорят, если я нажму на нее, то наступит конец света", – сказал Трамп и нажал на кнопку.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал наказать бывшего президента США Джо Байдена за идею покушения на президента России Владимира Путина, а также заявил, что сам инцидент – это путь к ядерной войне.
12:24:39 20-03-2025
Шутник
12:29:47 20-03-2025
Доиграется... Бахнем..
12:50:41 20-03-2025
...... (12:29:47 20-03-2025) Доиграется... Бахнем.. ... фуфырик?
13:39:46 20-03-2025
Сразу вспомнился фильм "Особенности национальной рыбалки" "с газом или бtз..."
14:32:59 20-03-2025
У меня одно время была типа такой, с блокиратором. Но я так не баловался.
15:52:32 20-03-2025
А теперь всё, кабзда нормальным картинкам? Только безумные карикатуры из нейронки?
17:07:10 20-03-2025
как оказалось все что подписывал Байден будучи президентом подписывал не он -подпись ксерокопия оказывается а он пояснить ниче не может - деменция. И оказыывается все распоряжения о выделении лярдов украине теперь непонять кто там подписывал как оказалось
00:01:35 21-03-2025
Как бы закулисно не договорились между собой старички: один на красную кнопку нажмёт, а другой во избежание гибели оставшейся части человечества "замешкается"...