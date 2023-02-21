НОВОСТИПолитика

Песков: послание Путина будут тщательно изучать во всём мире

Во время послания президент много времени уделит СВО

21 февраля 2023, 16:07, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию будут изучать во всех странах, сообщает РИА Новости.

"Могу сказать однозначно одно, что сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всём мире", – сказал он в эфире Первого канала.

Напомним, президент России выступит с посланием сегодня, 21 февраля, в 12:00 мск.

Читайте также в сюжете: Послание Путина Федеральному собранию - 2023

Комментарии 4

  • Кому что надо было знать, они давно знают. НАТА до 2008 года чуть совсем не атрофировалась, на туалетную бумагу денег не было. В туалет ходили со старыми секретными бумагами. но Владимир Владимирович в Мюнхене стал НАТУ стращать, пугать, запугивать, страшные мультики показывать, ну они испугались давай наращивать оружие высокоточное, а дальше этот ком поглотил уже Швецию, Финляндию и Украина туда лыжи навострила.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Улыбнуло.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • И что в этом положительного?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • А кто бы сомневался ,денно и нощно будут изучать ,да и у нас подходит к этому ,что в школьную и дошкольную программу включат ,короче ,,Малая земля ‘’ часть 2я …
    22 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров