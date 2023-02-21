Песков: послание Путина будут тщательно изучать во всём мире

Во время послания президент много времени уделит СВО

21 февраля 2023, 16:07, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию будут изучать во всех странах, сообщает РИА Новости.

"Могу сказать однозначно одно, что сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всём мире", – сказал он в эфире Первого канала.

Напомним, президент России выступит с посланием сегодня, 21 февраля, в 12:00 мск.