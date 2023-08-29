Песков: присутствие Путина на похоронах Пригожина не предусмотрено

Пресс-секретарь президента также добавил, что в Кремле не располагают конкретной информацией о том, как будет проходить

29 августа 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин не собирается посещать похороны бизнесмена, главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Присутствие президента не предусматривается", — заявил он.

Пресс-секретарь президента также добавил, что в Кремле не располагают конкретной информацией о том, как будут проходить похороны. Он напомнил, что решение на этот счет принимают родные и близкие.

Напомним, что на прошлой неделе в Тверской области разбился частный самолет рейса Москва — Санкт-Петербург. На борту находился Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. Они погибли.