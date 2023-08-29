Пригожин до крушения самолета заявил, что ходит по тонкому льду и готов к смерти

Он понимал, что его действительно могут ликвидировать

29 августа 2023, 14:34, ИА Амител

Фото: ТАСС

Военный корреспондент Семен Пегов рассказал, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в интервью ответил на вопрос о возможной смерти в ближайшее время, пишет "Царьград".

Пегов отметил, что за кадром остались некоторые фрагменты интервью, на котором присутствовал и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Военкор поинтересовался, понимают ли они, что их действительно могут ликвидировать.

"Понимают ли они, что ходят по очень-очень тонкому льду? Ответ был однозначный: Пригожин был готов к смерти. Они оба сказали, что мы прекрасно это понимаем, и мы готовы к своей смерти", - рассказал Пегов.

Военкор добавил, что можно по-разному относиться к таким личностям как Пригожин и Уткин, но эти люди были готовы отдать за Родину самое дорогое, а их "мотивы исходили прежде всего из интересов России".

Напомним, бизнес-джет Embraer Legacy 600 рухнул в Тверской области 23 августа. Погибли 10 человек - семь пассажиров и три члена экипажа. Среди пассажиров были командиры ЧВК, Пригожин и его телохранители, одного из которых похоронят в Алтайском крае.