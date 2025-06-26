Песков призвал не применять тезис "мир через силу" к России
Он отметил, что достигнуть таким образом целей не выйдет
26 июня 2025, 22:30, ИА Амител
Тезис "мир через силу" в отношении России вряд ли применим. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.
"Мир через силу, в отношении Российской Федерации этот тезис вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать, так невозможно будет достигнуть каких-то целей", - сказал представитель Кремля.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не сомневается в стремлении главы РФ Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта. При этом стало известно, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность поставки Украине комплексов ПВО Patriot.
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