Песков призвал не применять тезис "мир через силу" к России

Он отметил, что достигнуть таким образом целей не выйдет

26 июня 2025, 22:30, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Тезис "мир через силу" в отношении России вряд ли применим. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.

"Мир через силу, в отношении Российской Федерации этот тезис вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать, так невозможно будет достигнуть каких-то целей", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не сомневается в стремлении главы РФ Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта. При этом стало известно, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность поставки Украине комплексов ПВО Patriot.