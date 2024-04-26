Песков призвал ориентироваться только на официальные данные по делу Иванова

Он считает, что нет смысла обсуждать недвижимость министра

26 апреля 2024, 20:19, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться исключительно на официальные заявления по делу арестованного замглавы Минобороны Тимура Иванова. Как сообщает ТАСС, он считает, что нет смысла обсуждать недвижимость министра.

Ранее стало известно, что у Иванова якобы была обнаружена недвижимость на Рублевке стоимостью 1 млрд рублей.

"По этому делу я предлагаю ориентироваться только на официальные заявления", – сказал Песков. Он добавил, что сейчас идет следствие, и в Кремле не могут сказать, насколько эта информация соответствует действительности, поскольку это не его прерогатива.