"Неприкасаемых нет". Эксперты – о причинах задержания замминистра обороны Иванова

Утверждается, что высокопоставленный военный чиновник давно находился в оперативной разработке правоохранительных органов

24 апреля 2024, 12:45, ИА Амител

Тимур Иванов / Фото: vk.com/mil / страница Минобороны РФ во "ВКонтакте"

Задержание заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению во взяточничестве широко обсуждается в СМИ, экспертной среде, а также среди военных. Кстати, еще днем 23 апреля он присутствовал на заседании коллегии военного ведомства. Amic.ru приводит некоторые отклики на это громкое событие.

Решительные действия, которых ждали

Необходимо напомнить, что по официальной информации Следственного комитета РФ, военный чиновник задержан "по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

При этом, по данным ТАСС, Иванов давно находился в оперативной разработке правоохранительных органов.

"Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий", – приводит агентство высказывание неназванного представителя правоохранителей.

Телеграм-канал "Объясняет Readovka" пишет , что "арест замминистра обороны Иванова – те самые решительные действия, которых так ждали на фронте и в тылу".

"Задержания в высших эшелонах власти всегда вызывают особый ажиотаж, но арест замминистра обороны – это тем более сенсация. И, положа руку на сердце, вряд ли военные, выполняющие сейчас свой долг в зоне СВО, сильно расстроятся по этому поводу. Наоборот, именно такие решительные действия властей вселяют во всех нас уверенность в Победе", – говорится в публикации.

"Удивительный человек"

Политик Олег Царев назвал Иванова "удивительным человеком":

"Своим арестом праздник стольким людям устроил. Удивительный еще тем, что никто из его знакомых ничего хорошего про него в кулуарных разговорах мне не говорил. Никто и ничего. Ни один человек. На фронте радуются, как будто крупный населенный пункт взяли. Но радость неполная, ждут продолжения, а вдруг…"

Политолог Сергей Марков приводит аналогичную оценку случившемуся со стороны военных:

"Военкоры сегодня пьют, и не шампанское. Потому что военкоры давно указывали на Тимура Иванова как на слабое звено с точки зрения коррупции. Ну вот через два года их послушали. Вывод: больше надо прислушиваться к военкорам – они сейчас голос народа".

Марков перечисляет основные версии ареста Иванова:

Борьба башен. Подкоп под министра. Версия конспирологов. Человек потерял берега. И жалобы на него переполнили чашу терпения. Версия военкоров. Слишком большие деньги идут в оборонку и пора дать сигнал всем: не надо этим пользоваться. Власти. Формально бывшая жена и ее дети находятся слишком часто на территории Франции и других, где они в разработке спецслужб Франции и Британии. ФСБ. Вот просто поймали на взятке миллион рублей.

Сам политолог склоняется к сочетанию третьей и четвертой версий.

Политолог Дмитрий Евстафьев назвал задержание замминистра обороны сигналом "не только про то, что неприкасаемых нет":

"Сигнал про то, что на пороге настоящая война. Не гибридная и не ментальная. Настоящая. И не звоночек, а набатный колокол. Враг у ворот".

Арест заместителя министра обороны в российской истории никогда не бывает "экономическим", уверен известный журналист, блогер, теле- и радиоведущий Сергей Мардан (настоящее имя Сергей Ключенков).

"Это всегда политика. А потому можно вполне ожидать новых арестов. Вот только если это произойдет, тогда это – заговор. И еще. Многие (ваш покорный слуга в том числе) говорили о том, что сама логика долгой власти предполагает, что сразу после выборов начнутся чистки элиты. Вот теперь и посмотрим, угадал я или нет", – пишет Мардан в своем телеграм-канале.

Кстати, в 2019 году издание Forbes поставило Тимура Иванова на первое место среди "богатейших силовиков России".

Резидент с усадьбой

Телеграм-канал "Наши Хамовники" рассказывает о пристрастиях Иванова в сфере недвижимости и делает вывод, что он "хотел быть не обычным резидентом Хамовников, а резидентом со своей усадьбой".

"Ранее в интернете публиковалось расследование, в котором утверждалось, что среди миллионных покупок Тимура Иванова фигурирует трехэтажный особняк в Чистом переулке. Якобы подрядчики Минобороны делали там ремонт. Никаких официальных подтверждений и опровержений не было. Кроме того, замминистра приписывали шикарную квартиру в 1-м Зачатьевском. Дворянская усадьба, особняк в классическом стиле, была построена в 1821 году, назывался городской усадьбой Волконской-фон Мекка. Рядом находится рабочая резиденция патриарха", – сообщают "Наши Хамовники".

Блогер и психолог Екатерина Степанова указывает, что "у задержанного заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова сын учится в Англии, а дочь живет во Франции.

"СМИ пишут, что сын Иванова за несколько дней до мобилизации улетел учиться в Англию. Сам Иванов подозревается по статье 290 УК – ему грозит до 15 лет колонии", – отмечает Степанова в своем телеграм-канале.

Политические последствия задержания замминистра прогнозирует журналист, обозреватель РИА Новости Петр Акопов. В своем телеграм-канале он высказывает мнение, что "арест Тимура Иванова, заместителя Шойгу и бывшего мужа "светской львицы" с гражданством Израиля, не будет иметь такого эффекта, как если бы произошел до начала СВО, – из круга знакомых его супруги многие или уехали из страны, или стараются не отсвечивать".