Песков прокомментировал слова Карлсона о планах Байдена устроить покушение на Путина

Он отметил, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить

29 января 2025, 18:59, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал "не верить на слово" бездоказательной информации, вне зависимости от того, от кого она исходит. Как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона о намерениях команды Джо Байдена совершить покушение на Владимира Путина.

"Мы не совсем понимаем, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им. Непонятно, что имелось в виду. Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить", – заявил Песков.

Ранее Карлсон в интервью с коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена пыталась устранить главу РФ Владимира Путина. Активным сторонником этого якобы был бывший госсекретарь США Энтони Блинкен. Карлсон отметил, что Блинкен "продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина".