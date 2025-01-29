Что известно о покушении на Путина, о котором заявил американский журналист Карлсон?
По словам Карлсона, активным сторонником покушения был бывший госсекретарь США Энтони Блинкен
29 января 2025, 13:10, ИА Амител
Американский журналист Такер Карлсон в интервью с коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена пыталась устранить главу РФ Владимира Путина. Amic.ru рассказывает, что известно о предполагаемом покушении.
Что сказал Карлсон?
По словам Карлсона, администрация президента Джо Байдена пыталась устранить Путина. Активным сторонником этого был бывший госсекретарь США Энтони Блинкен. Карлсон отметил, что Блинкен "продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина".
"Что делала администрация Байдена – они пытались убить Путина", – подчеркнул Карлсон.
Есть ли детали покушения?
Нет, никаких деталей покушения Карлсон (будь то планы, время или место событий) не предоставил.
Как отреагировали российские власти?
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что ситуацию нужно тщательно расследовать, а причастных к "покушению" – привлечь к ответственности.
По словам Володина, ни Байден, ни Блинкен не опровергли тезисы Карлсона. И к словам журналиста надо относиться серьезно, так как ранее были совершены покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, велась подготовка к покушению на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, также случилось два покушения на Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании. Володин назвал это "звеньями одной цепи".
"Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого – преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны. Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства. Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен – привлечены к ответственности", – отметил Володин.
Председатель Госдумы также добавил, что "всем надо осознавать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба", а также "понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал Первому каналу, что спецслужбы делают все необходимое для охраны Путина.
А на Путина ранее планировались покушения?
Да, на Путина ранее планировались покушения. Например, в 2000 году на Путина хотели совершить покушение во время выступления на похоронах Анатолия Собчака на Никольском кладбище Санкт-Петербурга, исполнителями должны были стать два снайпера из бандитского подполья. 18-19 августа 2000 года на Путина планировалось покушение в Ялте во время неформального саммита ФСБ. Были задержано четверо преступников. 9-10 января 2001 года на Путина планировалось покушение с помощью взрывчатки во время официального визита в Баку, исполнителем был связанный с боевиками гражданин Ирака.
В июне 2007 года во время участия в саммите "Организации черноморского экономического сотрудничества" турецкие СМИ сообщали о том, что за день до саммита террористы "Аль-Каиды" хотели убить Путина. В октябре того же года во время визита Путина в Тегеран планировалось покушение тремя группами террористов-смертников с помощью заминированного автомобиля.
Во время президентских выборов в 2008 году был найден склад орудия для устранения Путина и Дмитрия Медведева. Также в 2012 году была выявлена база на одной из квартир в Одессе, где планировалось взорвать автомобиль кортежа с Путиным.
В январе 2019 года в Сербии сторонник запрещенной террористической организации ИГИЛ готовил покушение на Путина.
Были и другие инциденты. Но все попытки покушений были сорваны спецслужбами.
13:18:34 29-01-2025
ни Байден, ни Блинкен не опровергли тезисы Карлсона --- о! Типа, а че вы нам сделаете? И ведь реально, ниче же не сделать. Только покушение в ответ, но вроде как типа не наш метод
17:17:03 29-01-2025
Гость (13:18:34 29-01-2025) ни Байден, ни Блинкен не опровергли тезисы Карлсона --- о! Т... А почему они должы опровергать ничем не подкрепленные заявления какого-то блогера?
00:53:44 30-01-2025
Дмитрий (17:17:03 29-01-2025) А почему они должы опровергать ничем не подкрепленные заявле... какого-то блогера? Вы это сеьезно? Этот "какой-то блогер"является одной из наиболее заметных фигур на американском телевидении, самый популярный журналист США, политический обозреватель.Это человек не боясь, оказаться в тюрьме, на протяжении многих лет занимался критикой либеральной политики. Он не скрывает, что у него есть доступ к информации, которую не раскрывают другие СМИ, и что он получает информацию из источников внутри правительства, разведывательных агентств и других структур.
12:56:40 30-01-2025
Гость (00:53:44 30-01-2025) какого-то блогера? Вы это сеьезно? Этот "какой-то блогер"яв... Вы это серьезно? Ни один из Российских лидеров не опровергал ни одной претензии ко власти. Ни один. Даже Роман Ротенберг(тренер СКА) ни разу не признался, что он не справляется со своими обязанностями.
13:19:27 29-01-2025
были совершены покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, велась подготовка к покушению на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, также случилось два покушения на Дональда Трампа --- да Байден походу головорез!
13:47:11 29-01-2025
Блинкин. А еще есть Артур Пирожков.
13:49:41 29-01-2025
Больше интересует бешеные цены на всё что можно и нельзя, с молчаливого согласия Путина. Чем эта придумка Карлсона и малыша.
14:28:24 29-01-2025
Кто-то Карлсона "крышует", однозначно.
14:47:01 29-01-2025
то есть, теперь заявления любого журналиста можно рассматривать как истину? когда у человека с птичьей фамилией по телку орут про ядерку, противнику можно сразу отвечать?
00:56:14 30-01-2025
Гость (14:47:01 29-01-2025) то есть, теперь заявления любого журналиста можно рассматрив... любую информацию следует проверять однозначно. И Такер не любой журналист, а очень даже компетентный в политике профессионал.
07:52:30 30-01-2025
Гость (00:56:14 30-01-2025) любую информацию следует проверять однозначно. И Такер не лю...
Ага, примерно как из страуса перелетная птица
15:36:16 29-01-2025
Гость (14:28:24 29-01-2025) Кто-то Карлсона "крышует", однозначно.... По-любому это Малыш!
15:45:39 29-01-2025
сразу отвечать? --- покушением?
13:52:16 30-01-2025
Ну понятно почему Карлсон детали не назвал. Когда Трамп стал президентом он получил допуск к глобальным секретам и дал допуск Карлсону под подписку о неразглашении деталей разумеется. Но дал добро сообщить о покушении
Которое было и скорее всего не одно. Да будет вам известно что на Фиделя Кастро пентагон устраивал 73 покушения.
Вопрос только в том почему этот блинкен еще жив и хорошо живет в своем поместье -сытно жрет и сладко спит и в ус не дует. Давая пример другим потенциальным покушальщикам на руководство России: так делать можно и ничего не будет за это. Поэтому скоро придется отбивать сотни таких покушений. Безалаберность и просчет нашей внешней диверсионной службы в том что блинкенов не вычислили и не убили ледорубом по башке. Серьезный просчет. Очень серьезный