Что известно о покушении на Путина, о котором заявил американский журналист Карлсон?

По словам Карлсона, активным сторонником покушения был бывший госсекретарь США Энтони Блинкен

29 января 2025, 13:10, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон в интервью с коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена пыталась устранить главу РФ Владимира Путина. Amic.ru рассказывает, что известно о предполагаемом покушении.

Что сказал Карлсон?

По словам Карлсона, администрация президента Джо Байдена пыталась устранить Путина. Активным сторонником этого был бывший госсекретарь США Энтони Блинкен. Карлсон отметил, что Блинкен "продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина".

"Что делала администрация Байдена – они пытались убить Путина", – подчеркнул Карлсон.

Есть ли детали покушения?

Нет, никаких деталей покушения Карлсон (будь то планы, время или место событий) не предоставил.

Такер Карлсон / Скриншот из интервью Карлсона с Сергеем Лавровым / Фото: tuckercarlson.com

Как отреагировали российские власти?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что ситуацию нужно тщательно расследовать, а причастных к "покушению" – привлечь к ответственности.

По словам Володина, ни Байден, ни Блинкен не опровергли тезисы Карлсона. И к словам журналиста надо относиться серьезно, так как ранее были совершены покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, велась подготовка к покушению на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, также случилось два покушения на Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании. Володин назвал это "звеньями одной цепи".

"Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого – преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны. Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства. Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен – привлечены к ответственности", – отметил Володин.

Председатель Госдумы также добавил, что "всем надо осознавать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба", а также "понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал Первому каналу, что спецслужбы делают все необходимое для охраны Путина.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

А на Путина ранее планировались покушения?

Да, на Путина ранее планировались покушения. Например, в 2000 году на Путина хотели совершить покушение во время выступления на похоронах Анатолия Собчака на Никольском кладбище Санкт-Петербурга, исполнителями должны были стать два снайпера из бандитского подполья. 18-19 августа 2000 года на Путина планировалось покушение в Ялте во время неформального саммита ФСБ. Были задержано четверо преступников. 9-10 января 2001 года на Путина планировалось покушение с помощью взрывчатки во время официального визита в Баку, исполнителем был связанный с боевиками гражданин Ирака.

В июне 2007 года во время участия в саммите "Организации черноморского экономического сотрудничества" турецкие СМИ сообщали о том, что за день до саммита террористы "Аль-Каиды" хотели убить Путина. В октябре того же года во время визита Путина в Тегеран планировалось покушение тремя группами террористов-смертников с помощью заминированного автомобиля.

Во время президентских выборов в 2008 году был найден склад орудия для устранения Путина и Дмитрия Медведева. Также в 2012 году была выявлена база на одной из квартир в Одессе, где планировалось взорвать автомобиль кортежа с Путиным.

В январе 2019 года в Сербии сторонник запрещенной террористической организации ИГИЛ готовил покушение на Путина.

Были и другие инциденты. Но все попытки покушений были сорваны спецслужбами.