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Что известно о покушении на Путина, о котором заявил американский журналист Карлсон?

По словам Карлсона, активным сторонником покушения был бывший госсекретарь США Энтони Блинкен

29 января 2025, 13:10, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон в интервью с коллегой Мэттом Таибби заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена пыталась устранить главу РФ Владимира Путина. Amic.ru рассказывает, что известно о предполагаемом покушении.

Что сказал Карлсон?

По словам Карлсона, администрация президента Джо Байдена пыталась устранить Путина. Активным сторонником этого был бывший госсекретарь США Энтони Блинкен. Карлсон отметил, что Блинкен "продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина".

"Что делала администрация Байдена – они пытались убить Путина", – подчеркнул Карлсон.

Есть ли детали покушения?

Нет, никаких деталей покушения Карлсон (будь то планы, время или место событий) не предоставил.

Такер Карлсон / Скриншот из интервью Карлсона с Сергеем Лавровым / Фото: tuckercarlson.com

Как отреагировали российские власти?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что ситуацию нужно тщательно расследовать, а причастных к "покушению" – привлечь к ответственности.

По словам Володина, ни Байден, ни Блинкен не опровергли тезисы Карлсона. И к словам журналиста надо относиться серьезно, так как ранее были совершены покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, велась подготовка к покушению на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, также случилось два покушения на Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании. Володин назвал это "звеньями одной цепи".

"Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого – преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны. Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства. Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен – привлечены к ответственности", – отметил Володин.

Председатель Госдумы также добавил, что "всем надо осознавать, что против Российской Федерации ведется жесточайшая борьба", а также "понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал Первому каналу, что спецслужбы делают все необходимое для охраны Путина.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

А на Путина ранее планировались покушения?

Да, на Путина ранее планировались покушения. Например, в 2000 году на Путина хотели совершить покушение во время выступления на похоронах Анатолия Собчака на Никольском кладбище Санкт-Петербурга, исполнителями должны были стать два снайпера из бандитского подполья. 18-19 августа 2000 года на Путина планировалось покушение в Ялте во время неформального саммита ФСБ. Были задержано четверо преступников. 9-10 января 2001 года на Путина планировалось покушение с помощью взрывчатки во время официального визита в Баку, исполнителем был связанный с боевиками гражданин Ирака.

В июне 2007 года во время участия в саммите "Организации черноморского экономического сотрудничества" турецкие СМИ сообщали о том, что за день до саммита террористы "Аль-Каиды" хотели убить Путина. В октябре того же года во время визита Путина в Тегеран планировалось покушение тремя группами террористов-смертников с помощью заминированного автомобиля.

Во время президентских выборов в 2008 году был найден склад орудия для устранения Путина и Дмитрия Медведева. Также в 2012 году была выявлена база на одной из квартир в Одессе, где планировалось взорвать автомобиль кортежа с Путиным.

В январе 2019 года в Сербии сторонник запрещенной террористической организации ИГИЛ готовил покушение на Путина.

Были и другие инциденты. Но все попытки покушений были сорваны спецслужбами.

Владимир Путин США

Комментарии 14

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Гость

13:18:34 29-01-2025

ни Байден, ни Блинкен не опровергли тезисы Карлсона --- о! Типа, а че вы нам сделаете? И ведь реально, ниче же не сделать. Только покушение в ответ, но вроде как типа не наш метод

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Дмитрий

17:17:03 29-01-2025

Гость (13:18:34 29-01-2025) ни Байден, ни Блинкен не опровергли тезисы Карлсона --- о! Т... А почему они должы опровергать ничем не подкрепленные заявления какого-то блогера?

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Гость

00:53:44 30-01-2025

Дмитрий (17:17:03 29-01-2025) А почему они должы опровергать ничем не подкрепленные заявле... какого-то блогера? Вы это сеьезно? Этот "какой-то блогер"является одной из наиболее заметных фигур на американском телевидении, самый популярный журналист США, политический обозреватель.Это человек не боясь, оказаться в тюрьме, на протяжении многих лет занимался критикой либеральной политики. Он не скрывает, что у него есть доступ к информации, которую не раскрывают другие СМИ, и что он получает информацию из источников внутри правительства, разведывательных агентств и других структур.

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Пузырек

12:56:40 30-01-2025

Гость (00:53:44 30-01-2025) какого-то блогера? Вы это сеьезно? Этот "какой-то блогер"яв... Вы это серьезно? Ни один из Российских лидеров не опровергал ни одной претензии ко власти. Ни один. Даже Роман Ротенберг(тренер СКА) ни разу не признался, что он не справляется со своими обязанностями.

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Гость

13:19:27 29-01-2025

были совершены покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, велась подготовка к покушению на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, также случилось два покушения на Дональда Трампа --- да Байден походу головорез!

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Гость

13:47:11 29-01-2025

Блинкин. А еще есть Артур Пирожков.

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Гость

13:49:41 29-01-2025

Больше интересует бешеные цены на всё что можно и нельзя, с молчаливого согласия Путина. Чем эта придумка Карлсона и малыша.

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Гость

14:28:24 29-01-2025

Кто-то Карлсона "крышует", однозначно.

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Гость

14:47:01 29-01-2025

то есть, теперь заявления любого журналиста можно рассматривать как истину? когда у человека с птичьей фамилией по телку орут про ядерку, противнику можно сразу отвечать?

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Гость

00:56:14 30-01-2025

Гость (14:47:01 29-01-2025) то есть, теперь заявления любого журналиста можно рассматрив... любую информацию следует проверять однозначно. И Такер не любой журналист, а очень даже компетентный в политике профессионал.

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Гость из будущего

07:52:30 30-01-2025

Гость (00:56:14 30-01-2025) любую информацию следует проверять однозначно. И Такер не лю...
Ага, примерно как из страуса перелетная птица

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Гость

15:36:16 29-01-2025

Гость (14:28:24 29-01-2025) Кто-то Карлсона "крышует", однозначно.... По-любому это Малыш!

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Гость

15:45:39 29-01-2025

сразу отвечать? --- покушением?

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майор

13:52:16 30-01-2025

Ну понятно почему Карлсон детали не назвал. Когда Трамп стал президентом он получил допуск к глобальным секретам и дал допуск Карлсону под подписку о неразглашении деталей разумеется. Но дал добро сообщить о покушении
Которое было и скорее всего не одно. Да будет вам известно что на Фиделя Кастро пентагон устраивал 73 покушения.
Вопрос только в том почему этот блинкен еще жив и хорошо живет в своем поместье -сытно жрет и сладко спит и в ус не дует. Давая пример другим потенциальным покушальщикам на руководство России: так делать можно и ничего не будет за это. Поэтому скоро придется отбивать сотни таких покушений. Безалаберность и просчет нашей внешней диверсионной службы в том что блинкенов не вычислили и не убили ледорубом по башке. Серьезный просчет. Очень серьезный

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