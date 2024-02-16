Песков прокомментировал смерть Навального* в колонии
Он отметил, что ФСИН занимается всеми необходимыми проверками и особых поручений в этой ситуации не нужно
16 февраля 2024, 18:32, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины смерти Алексея Навального* должны выяснить медики. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что ФСИН занимается всеми необходимыми проверками и особых поручений в этой ситуации не нужно. О его смерти "было доложено из Москвы", добавил представитель Кремля. Президента России Владимира Путина также уведомили, подчеркнул Песков.
Напомним, что 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального*. Там заявили, что ему стало плохо во время прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали.
* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму
19:45:38 16-02-2024
это же сколько школьников- навальнят вмиг осиротели? и что с ними дальше будет... может даже нормальными людьми станут?
19:48:30 16-02-2024
Элен без ребят (19:45:38 16-02-2024) может даже нормальными людьми станут? Не станут. Раствора бриллиантового зеленого на всех может не хватить...