Песков прокомментировал смерть Навального* в колонии

Он отметил, что ФСИН занимается всеми необходимыми проверками и особых поручений в этой ситуации не нужно

16 февраля 2024, 18:32, ИА Амител

Алексей Навальный* / Кадр из видео YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины смерти Алексея Навального* должны выяснить медики. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что ФСИН занимается всеми необходимыми проверками и особых поручений в этой ситуации не нужно. О его смерти "было доложено из Москвы", добавил представитель Кремля. Президента России Владимира Путина также уведомили, подчеркнул Песков.

Напомним, что 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального*. Там заявили, что ему стало плохо во время прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму