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Песков прокомментировал смерть Навального* в колонии

Он отметил, что ФСИН занимается всеми необходимыми проверками и особых поручений в этой ситуации не нужно

16 февраля 2024, 18:32, ИА Амител

Алексей Навальный* / Кадр из видео YouTube
Алексей Навальный* / Кадр из видео YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины смерти Алексея Навального* должны выяснить медики. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что ФСИН занимается всеми необходимыми проверками и особых поручений в этой ситуации не нужно. О его смерти "было доложено из Москвы", добавил представитель Кремля. Президента России Владимира Путина также уведомили, подчеркнул Песков.

Напомним, что 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального*. Там заявили, что ему стало плохо во время прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму

Происшествия Политика

Комментарии 2

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Элен без ребят

19:45:38 16-02-2024

это же сколько школьников- навальнят вмиг осиротели? и что с ними дальше будет... может даже нормальными людьми станут?

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Гость

19:48:30 16-02-2024

Элен без ребят (19:45:38 16-02-2024) может даже нормальными людьми станут? Не станут. Раствора бриллиантового зеленого на всех может не хватить...

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